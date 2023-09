Επέστρεψε σπίτι του ο Ποντένσε: «Ευχαριστώ για τη στήριξη, τα λέμε σύντομα στο γήπεδο» (vid)

Η επιστροφή Ποντένσε είναι γεγονός, με τον Ολυμπιακό να πραγματοποιεί μία μεταγραφική βόμβα, προλαβαίνοντας να τον δηλώσει μάλιστα και στη λίστα της UEFA.

Ο Ποντένσε στην προηγούμενη παρουσία του, μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 στον Ολυμπιακό, αγαπήθηκε όσο λίγοι ποδοσφαιριστές από την κερκίδα των «ερυθρόλευκων» και ο ίδιος τρέφει παρόμοια συναισθήματα για το στάδιο, που χαρακτηρίζει ως «σπίτι» και τον κόσμο των «Πειραιωτών».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στα social media της ομάδας φωτογραφίες με τον Ντανιέλ πίσω στο φαληρικό στάδιο με τη λεζάντα: «Είναι πάντα ωραίο να γυρίζεις σπίτι».

Ο ίδιος ο Ποντένσε απευθυνόμενος προς τον κόσμο του Ολυμπιακού είπε χαρακτηριστικά: «Γεια σας, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα στο γήπεδο».

Δείτε χαρακτηριστικό βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός:

It’s always good to be back home! 🔴⚪🏟 pic.twitter.com/1qi7kgBloC

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 5, 2023