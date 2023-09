Το deal του αιώνα για τον Σαλάχ και η «βόμβα» της Λίβερπουλ με Εμπαπέ!

Το τέλος του φετινού μεταγραφικού παζαριού αναμένεται πολύ «καυτό»…

Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου πως οι Σαουδάραβες είναι διατεθειμένοι να εμπλουτίσουν το πρωτάθλημά τους εκμεταλλεύωντας τα χρήματα που κατέχουν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αποχωρήσεων κορυφαίων παικτών (Νεϊμάρ, Μπενζεμά, Μίτροβιτς, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Φιρμίνο, Φαμπίνιο, Μανέ) για ομάδες που πριν λίγο καιρό δεν είχαν καν ακουστά.

Ε, λοιπόν, η Αλ Ιτιχάντ δείχνει πρόθυμη να θέλει να σπάσει το ρεκόρ μεταγραφών. Παρά την πλουσιοπάροχη πρόταση της ομάδας της Τζέντα στο Μοχάμεντ Σαλάχ, η Λίβερπουλ αρνείται την πώληση του Αιγύπτιου. Η τελευταία πρόταση έφτανε τα 180 εκατομμύρια ευρώ , ενώ η καινούρια θα ανέλθει γύρω στα 250 εκατ. Αστρονομικά ποσά που θυμίζουν ταινία επιστημονικής φαντασίας…

Όσο για τον μισθό του Αιγύπτιου, οι Σαουδάραβες προσφέρουν 3 εκατ. ευρώ την εβδομάδα. Ναι, καλά ακούσατε! Τρία εκατομμύρια ευρώ. Είναι θέμα χρόνου ο Σαλάχ να «ψηθεί» επιτέλους και πως να μην το κάνει εφόσον κυριολεκτικά στρώνουν κόκκινο χαλί για πάρτι του. Το χρονικό περιθώριο στενεύει καθώς την Πέμπτη (7/9) η μεταγραφική αγορά κλείνει. Οι άνθρωποι της Λίβερπουλ είναι αρκετά επιφυλακτικοί και για αυτό έχουν στα υπόψιν τους ήδη τον πιθανό αντικαταστάτη.

Ποιος άραγε μπορεί να συμπληρώσει το κενό του κορυφαίου παίκτη στο ρόστερ; Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο άνθρωπος που απασχόλησε όσο κανένας άλλος το φετινό καλοκαίρι με τα διαδοχικά σενάρια για μεταγραφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης είναι αυτός που θα δώσει τέλος στην ιστορία.

Η «L’ Equipe» αναφέρει πως οι «Reds» κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του άσου της Παρί Σεν Ζερμέν, ειδικότερα αν ολοκληρωθεί το deal του Μοχάμεντ Σαλάχ. Οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες και όλα θα φανερωθούν την τελευταία στιγμή. Ίσως, μιλάμε για ένα από τα πιο ανατρεπτικά καλοκαίρια (από άποψης μεταγραφών) με ένα τέλος που κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει…

🚨 Liverpool remain a possible destination for Kylian Mbappé next summer! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Real Madrid are holding their cards close to their chest and are officially waiting for Mbappé to show his desire to sign for them.

(Source: @Lequipe) pic.twitter.com/eBmZZlls0V

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 5, 2023