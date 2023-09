Φαν Ντάικ: «Δεν συμφωνώ με τον Φαν Χάαλ»

Κατά τη διάρκεια της βράβευσής του από την Eredivisie, ο Λουίς Φαν Χάαλ «απασφάλισε» στις δηλώσεις του σχετικά με την έκβαση του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ (ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ολλανδίας), καθώς ανέφερε πως η κατάκτηση του τροπαίου από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι ήταν γεγονός «προκαθορισμένο», όπως και το αποτέλεσμα της μεταξύ τους «μονομαχίας» (Αργεντινή – Ολλανδία) για την φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Για τον ισχυρισμό του Φαν Χάαλ, κλήθηκε να απαντήσει ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την άποψη του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή του.

Ο Αρχηγός των «Οράνιε» είπε πως διαφώνησε κατηγοριματικά με όσα είπε ο Φαν Χάαλ και τόνισε πως αυτός και οι υπόλοιπο παίκτες που βρίσκονταν στην αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας για το Μουντιάλ δεν βρίσκονται πίσω από τα λόγια του 72χρονου τεχνικού.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ:

«Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, είναι η γνώμη του, αλλά δεν συμφωνώ μαζί του και δεν συμμερίζομαι την ίδια άποψη», είπε, χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε και τον ρώτησε: «Άρα, εσύ και η ομάδα δεν βρίσκεστε πίσω από τα λόγια του;», με τον Φαν Ντάικ να απαντά: «Όχι, η Αργεντινή άξιζε να το κερδίσει».

Virgil van Dijk doesn’t agree with Louis van Gaal’s suggestion that Argentina and Messi’s World Cup win was «premeditated» 🗣 pic.twitter.com/xy3nCa4wy8

— ESPN UK (@ESPNUK) September 5, 2023