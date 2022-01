Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι μια «μηχανή των γκολ», όπως αποδεικνύει επί πολλά συναπτά έτη.

Πέρυσι ο Πολωνός τελείωσε τη σεζόν με 48 τέρματα (και 9 ασίστ) σε 40 συμμετοχές, ενώ και φέτος συνεχίζει να «ματώνει» με συγκλονιστική συνέπεια τα αντίπαλα δίχτυα, μετρώντας 34 γκολ (συν 3 ασίστ) σε 27 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Δεν είναι όμως όλα το ίδιο εύκολα για εκείνον, όπως αποδεικνύει βίντεο στο διαδίκτυο. Σε αυτό ο «Λέβα» προσπαθεί να φτιάξει τα μαλλιά της κόρης του με αδιανόητο τρόπο, κάνοντας ένα πολύ μεγάλο λάθος.

Ποιο ήταν αυτό; Χρησιμοποίησε ηλεκτρική σκούπα (!) για να πετύχει το χτένισμα κάτι που αν μη τι άλλο είναι πολύ επικίνδυνο.

Δείτε εδώ το βίντεο:

«When mum isn’t home» 😅

Robert Lewandowski’s genius way of doing his daughter’s hair 👏 pic.twitter.com/MYTVLjh7bC

— ESPN FC (@ESPNFC) January 18, 2022