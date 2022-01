«Μαγεία» από τον Γκάρι Ροντρίγκες στο παιχνίδι του Πράσινου Ακρωτηρίου με το Καμερούν του Πιερ Κούντε για το Κόπα Αφρικα, με τον μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού να πετυχαίνει στο 53’ γκολάρα με τακουνάκι και να ισοφαρίζει σε 1-1 το παιχνίδι, για την 3η αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης.

Ο εξτρέμ της πειραϊκής ομάδας μπήκε ως αλλαγή πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι σκόραρε με εντυπωσιακό τρόπο και έφερε στα ίσια το ματς. Ο Ρόχα Σάντος κατέβασε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή του Καμερούν, έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Γκάρι Ροντρίγκες με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ονάνα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

GOAL! CAPE VERDE!

Garry Rodrigues gets the Blue Sharks level to keep them in the tournament.

Cameroon 🇨🇲 1-1 🇨🇻 Cape Verde#AFCON2021pic.twitter.com/AZG7IdpgTc

