Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ στην Ντόρτμουντ, καθώς ο Νορβηγός δήλωσε πως οι Βεστφαλοί τον πιέζουν να πάρει μία απόφαση, την ώρα που οι «μεγάλοι» της Ευρώπης παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Η Ρεάλ είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για τον 21χρονο. Ωστόσο φαίνεται πως κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προβλήματα στο εσωτερικό. Διότι, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, ο Καρίμ Μπενζεμά μίλησε στον Φλορεντίνο Πέρεθ και του ανέφερε πως σε περίπτωση που αποκτηθεί ο Χάαλαντ, τότε ο ίδιος θα ζητήσει να αποχωρήσει άμεσα.

Ο Γάλλος φέρεται να έχει ήδη μιλήσει με τον Ισπανό πρόεδρο ο οποίος έχει να πάρει μία μεγάλη απόφαση…

According to Spanish paper #ElNacional, Karim #Benzema will ask to LEAVE #RealMadrid if they sign Erling #Haaland. #Real #Madrid #RM #LosBlancos #365Scores pic.twitter.com/shG5nHMnJN

