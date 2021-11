Πριν 47 ολόκληρα χρόνια ήρθε στο κόσμο τούτο μια ποδοσφαιρική διάνοια ονόματι Πολ Σκόουλς. Ο κοκκινομάλλης δυναμικός μέσος αγωνίστηκε στην θέση του αμυντικού χαφ και στην 15ετη καριέρα του δίδαξε καλύτερα από τον καθένα τη συγκεκριμένη θέση.

Παρότι γεννήθηκε με άσμα και μια ασθένεια στα γόνατα, δεν τα παράτησε ποτέ και δεν άκουσε κανέναν ακόμη και τον Σερ Άλεξ ο οποίος την πρώτη φορά που τον είδε ξεστόμισε: «Δεν έχει ελπίδα. Είναι κοντοπίθαρος!».

Έγινε ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς μέσους στην ιστορία του ποδοσφαίρου και τα σήκωσε όλα… 11 φορές πρωταθλητής στην Πρέμιερ, 2 Τσάμπιονς Λιγκ, 3 FA CUP & 2 League Cup.

Έτσι με αφορμή τα 47 κεράκια που σβήνει σήμερα ο Πολ Σκόουλς, to10.gr έψαξε και σας παρουσιάζει τα καλύτερα τέρματα που πέτυχε ο άλλοτε θρύλος της Γιουνάιτεντ στο διάβα της λαμπρής του καριέρας.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 0-1 2010

Ένα γκολ σε «νεκρό χρόνο» με το οποίο οι «κόκκινοι διάβολοι» έφυγαν με ένα σπουδαίο διπλό από την έδρα της μισητής συμπολίτισσας. Ο Εβρά έκανε την σέντρα ο Σκόουλς βρέθηκε αμαρκάριστος στο σημείο του πέναλτι, και με μια εκπληκτική κεφαλιά δείγμα της κλάσης του χάρισε μια δραματική νίκη στην ομάδα του.

«Scholes is there! CAN YOU BELIEVE IT?!»

10 years since Paul Scholes broke Man City hearts with this late, late header pic.twitter.com/DzdbNakWco

— SportsJOE (@SportsJOEdotie) April 17, 2020