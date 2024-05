Επεισόδια ξέσπασαν μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού, Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε στο Βερολίνο.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν συγκεντρωθεί εδώ και ώρα έξω από το γήπεδο και σύμφωνα με πληροφορίες οργανωμένοι της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι νωρίτερα πραγματοποιούσαν πορεία, έσπασαν τα κιγκλιδώματα και επιτέθηκαν στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν οργανωμένοι της Φενέρμπαχτσε προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήρια και κάποιοι έφτασαν και στο εσωτερικό της Arena.

Τα επεισόδια είχαν διάρκεια δυο λεπτών και όλα σταμάτησαν με την επέμβαση της αστυνομίας, η οποία έβαλε τέλος στην ένταση κάνοντας χρήση γκλομπ.

Την ίδια ώρα γίνεται λόγος για τραυματίες φιλάθλους, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων φέρεται να ποδοπατήθηκε μια γυναίκα της ασφάλειας του γηπέδου.

Panathinaikos and Fenerbahce fans got into a brawl near the ticket stands near the Uber Arena in Berlin 😳 pic.twitter.com/w1ZAZPPVQ9

— BasketNews (@BasketNews_com) May 24, 2024