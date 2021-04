Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την ημέρα που η ζωή του Αμπντελάκ Νούρι άλλαξε για πάντα. Όταν ο τότε 19χρονος, κατέρρευσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε ένα φιλικό παιχνίδι με τη Βέρντερ Βρέμης.

Η ζωή του Νούρι από τότε άλλαξε ριζικά. Ο ποδοσφαιριστής του Άγιαξ έπεσε σε κώμα, καθώς υπέστη σοβαρή βλάβη στον εγκέφαλο. Μέσα στο 2020 κατάφερε να ξυπνήσει, ωστόσο επικοινωνεί μόνο με τα βλέφαρα, με την οικογένεια του να ευελπιστεί στο καλύτερο…

Τόσο ο Άγιαξ, όσο και οι φίλαθλοι του δεν ξεχνάνε τον πλέον 24χρονο Νούρι, που χθες είχε τα γενέθλια του. Οι οπαδοί του «Αίαντα» έδειξαν για ακόμη μία φορά πως θα είναι για πάντα δίπλα του και το απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο.

Μία μερίδα φιλάθλων του Άγιαξ μαζεύτηκε έξω από το σπίτι του Νούρι με καπνογόνα και διάφορα πανό και του τραγούδησαν για τα γενέθλια του. Μάλιστα, μέσα στους φιλάθλους ήταν και ο πατέρας του, αλλά και ο μεγάλος του αδερφός.

Many Ajax went to the house of Abdelhak Nouri and his family in honor of his 24th birthday yesterday. Here you see his father holding the ’34’ banner.. ❤️ pic.twitter.com/ubtaLfUVpf

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 3, 2021