Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/4): Δράση με τελικό Κυπέλλου, Stoiximan GBL και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Φουλ αγωνιστική δράση το Σάββατο (25/4) σε όλα τα σπορ, με μεγάλο φυσικά ελληνικό ενδιαφέρον. Από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, ξεχωρίζει φυσικά ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ στις 20:30.

Παράλληλα, στο μπάσκετ, το «μενού» περιλαμβάνει και την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό να παίζει στις 16:00 και τον Ολυμπιακό στις 18:15. Ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει και στο τένις, αφού στις 22:30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης.

Από εκεί και έπειτα, δράση υπάρχει πάντα και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπου ξεχωρίζουν τα ματς της Premier League με Λίβερπουλ και Άρσεναλ, όπως επίσης και στα play offs του NBA που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της (25/4):

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας

10:20 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS9

10:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών τένις

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας

11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS10

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

12:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών τένις

12:50 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS11

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Τουρκ Τέλεκομ

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας

14:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Άστον Βίλα Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Ίπσουιτς Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας

15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Μαγιόρκα La Liga

15:00 Action 24 Καλλιθέα – Χανιά Super League 2

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Tissot Sprint)

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Πίζα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΟ Μυκόνου Betsson GBL

16:30 Novasports Extra 2 Βόλφσμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Κολωνία – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Τότεναμ Premier League

17:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ισπανία, Χέρεζ

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD ΚΠΡ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Μπαρτσελόνα La Liga

17:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

18:15 ΕΡΤ Sports 3 Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα Ιαπωνική GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Αρης Betsson – Πανιώνιος GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 4 Προμηθέας Πάτρας – Ηρακλής GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 2 ΠΑΟΚ – Μαρούσι GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός GBL

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Ρόμα Serie A

19:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον FA Cup

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports Prime Αμβούργο – Χόφενχαϊμ Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Βαλένθια – Τζιρόνα La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σέλτικ – Φόλκερκ William Hill Scottish Premiership

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ορλάντο Μάτζικ – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA Playoffs

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Μορεϊρένσε Liga Portugal

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νάπολι – Τρέντο Lega Basket Serie A

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

21:00 Novasports Start Μπρέντα – Άγιαξ Eredivisie

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Λέτσε Serie A

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπιλμπάο La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Σανς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA Playoffs

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπούμπλικ – Τσιτσιπάς ATP Masters

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Ρίο Άβε Liga Portugal