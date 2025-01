Τον απόλυτο τρόμο έζησε 27χρονη μητέρα στη Βραζιλία ενώ βρισκόταν έξω μαζί με την 2 ετών κόρη της.

Στο σχετικό βίντεο βλέπουμε την ίδια να περπατά σε έναν δρόμο οδηγώντας το καρότσι του παιδιού της. Κάποια στιγμή κάνει έναν ελιγμό για να αποφύγει ένα κομμάτι της ασφάλτου το οποίο μοιάζει να βρίσκεται υπό κατασκευή.

Εκείνη τη στιγμή στρίβει από πίσω της ένα λεωφορείο και καθώς προχωρά παρασέρνει και την ίδια και το καρότσι της κόρης της.

Η νεαρή μητέρα φαίνεται να γλιστράει στη βρεγμένη άσφαλτο και στη συνέχεια το καρότσι της κόρης ανατρέπεται με αποτέλεσμα το κεφάλι της μικρής να βρεθεί μόλις λίγα εκατοστά μακριά από τις ρόδες του λεωφορείου.

Ο οδηγός και ο εισπράκτορας του λεωφορείου εθεάθησαν αργότερα να βγαίνουν από το λεωφορείο για να ζητήσουν συγγνώμη.

Δείτε το βίντεο:

Um acidente impressionante envolvendo uma mãe e sua filha de 2 anos foi registrado em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, Mato Grosso. Apesar do susto, as duas saíram ilesas. O caso ocorreu no último dia 7 de janeiro, mas ganhou repercussão nesta semana após a denúncia… pic.twitter.com/F7A85Oym64

— VER-O-FATO (@verofato) January 17, 2025