Σε επίσημες περιστάσεις οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να φορούν κοστούμι και γραβάτα. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Πενσιλβάνια, Τζον Φέτερμαν, ωστόσο, αποφάσισε να ξεφύγει από τον κανόνα. Έτσι, στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση.

Αψηφώντας το κρύο και τις πολικές θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ουάσινγκτον, ο Φέτερμαν φόρεσε ένα μαύρο φούτερ και ένα γκρι σορτσάκι. Το λουκ του ολοκλήρωσε με αθλητικά παπούτσια.

Η στιλιστική επιλογή του Φέτερμαν προκάλεσε αίσθηση και σχόλια καθώς αψήφησε το πρωτόκολλο και έγινε viral στα social media. «Ο Φέτερμαν δεν απογοητεύει ποτέ με το ντύσιμό του», έγραψε ένας χρήστης στο Χ, ενώ ένας άλλος σημείωσε ότι «ο τύπος είναι τρελός».

Σημειώνεται ότι ο Φέτερμαν συναντήθηκε με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στο Μαρ-α-Λάγκο και δήλωσε ανοιχτός στο να υποστηρίξει ορισμένες από τις επιλογές του νέου προέδρου για τη στελέχωση της κυβέρνησής του.

Λίγο πριν τις 19:00 (ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ εντός του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον, και στα 78 του χρόνια έγινε ο γηραιότερος Αμερικανός πρόεδρος που ορκίζεται ποτέ.

Ο Ρεπουμπλικανός, πρόεδρος από το 2017 έως το 2021, κέρδισε μια δεύτερη προεδρική θητεία σε μια από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές στον Λευκό Οίκο, στην πρόσφατη πολιτική ιστορία.

«Ορκίζομαι επισήμως ότι θα εκτελέσω πιστά το αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και θα διαφυλάξω, θα προστατεύσω και θα υπερασπιστώ, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε στον όρκο του και αμέσως μετά εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία του δηλώνοντας ότι «η χρυσή εποχή της Αμερικής ξεκινάει. Από αυτή τη στιγμή η χώρα μας θα ανθίσει. Κάθε μέρα θα βάζω την Αμερική πρώτα. Η κυριαρχία μας θα ανακτηθεί. Η ασφάλειά μας θα αποκατασταθεί, η δικαιοσύνη θα έρθει ξανά σε ισορροπία και η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα υπερήφανο έθνος».

