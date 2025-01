Ο εκλεγμένος αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ολοκλήρωσε το βράδυ της Κυριακής (19/1) τον κύκλο των συγκεντρώσεων της εκστρατείας του MAGA.

Σήμερα θα τελεστεί η ορκωμοσία του, στη Ροτόντα του Καπιτωλίου και όχι στα δυτικά σκαλιά, όπως συνηθίζεται, εξαιτίας του πολικού ψύχους που πλήττει τη χώρα.

Εχθές, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδόθηκε για πολλοστή φορά στη viral χορογραφία του, υπό τους ήχους του YMCA. Αυτή τη φορά όμως, επάνω στη σκηνή, τον συνόδεψαν και οι Village People.

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας του το 2024, ο Τραμπ πραγματοποίησε πάνω από 110 συγκεντρώσεις. Κάθε φορά που εγκατέλειπε τη σκηνή χόρευε υπό τους ήχους του YMCA.

The GOAT is on FIRE in the cold of the Pennsylvania night 😂✊ pic.twitter.com/6MHzc8XaGx

Η τελευταία συγκέντρωση της καμπάνιας MAGA έκλεισε ίσως με τον πιο ξεχωριστό τρόπο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χόρεψε στο κλασικό ντίσκο χιτ του συγκροτήματος, μαζί με τα νέα μέλη του, Χαβιέρ Πέρεζ, Τζέιμς Λι, Τζέι Τζέι Λίπολντ, Τζέιμς Κουόνγκ, Νίκολας Μανέλι και Βίκτορ Γουίλις, το μοναδικό εναπομείναν μέλος της αρχικής σύνθεσης των Village People.

Δείτε το βίντεο:

🚨THERE HE GOES! President Trump dances to ‘YMCA’ with The Village People live on stage at the end of his Victory Rally

Surreal. pic.twitter.com/yFc5HEnl8c

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 19, 2025