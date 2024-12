Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κυκλοφόρησε μια νέα σειρά αρωμάτων για άνδρες και γυναίκες για την ιστορική νίκη του στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και πήγε την προώθησή τους σε άλλο επίπεδο.

Τι έκανε; Για να διαφημίσει τα αρώματα ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε μία φωτογραφία του με την Τζιλ Μπάιντεν.

Πρόκειται για πρόσφατη λήψη από την τελετή επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων το Σάββατο 7 Δεκρμβρίου. Στο στιγμιότυπο, η πρώτη κυρία της Αμερικής και ο Τραμπ, απαθανατίστηκαν να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο.

Στην περιγραφή των αρωμάτων, ο Τραπ γράφει: «Εδώ είναι τα νέα μου αρώματα και κολόνιες Τραμπ! Τα ονομάζω Fight, Fight, Fight, γιατί αντιπροσωπεύουν εμάς τους νικητές».

«Ένα άρωμα στο οποίο δεν μπορούν να αντισταθούν οι εχθροί σας», αναφέρει το σλόγκαν.

Στα μπουκάλια των αρωμάτων, τα οποία ξεκινούν από 199 δολάρια, απεικονίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ με την υψωμένη γροθιά του αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στις 13 Ιουλίου στη συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

Trump released a fragrance called «Fight, Fight, Fight!» and used a photo of him and Jill Biden to announce it – «A fragrance your enemies can’t resist!» LMAO pic.twitter.com/qz9l8e2RdF

Οι φωτογραφίες της Τζιλ Μπάιντεν να συνομιλεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στα θυρανοίξια της Παναγίας των Παρισίων έγιναν viral στα social media.

Η φιλική αλληλεπίδραση των δύο Αμερικανών στην πόλη του φωτός προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή.

Η Τζιλ κάθισε κοντά στον Τραμπ στην τελετή του Σαββάτου, αλλά αυτό που κάποιοι πίστευαν ότι θα ήταν μια άβολη διάταξη καθισμάτων μετατράπηκε σε μια αφηγηματική στιγμή. Οι φωτογραφίες απαθανάτισαν την πρώτη κυρία των ΗΠΑ να χαμογελά και να συνομιλεί με τον Τραμπ καθώς έσκυβαν ο ένας στον άλλο.

Ένα άτομο σχολίασε: «Βρες κάποιον που σε κοιτάζει όπως η Τζιλ Μπάιντεν τον πρόεδρο Τραμπ». Ένας άλλος είπε: «Η Τζιλ και η Άσλεϊ Μπάιντεν μοιάζουν σαν να είναι απόλυτα ερωτευμένες με τον πρόεδρο Τραμπ».

I just want to find someone that looks at me the way Jill Biden looks at Trump pic.twitter.com/cjiER7dWsV

— drefanzor memes (@drefanzor) December 7, 2024