Τουλάχιστον τέσσερις είναι οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο του Κιέβου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας.

«Δυστυχώς έχουμε ήδη τέσσερις νεκρούς στη συνοικία Σεβτσένκιβσκι και τρεις τραυματίες», ανέφερε ο Τκατσένκο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, αφού έκανε λόγο για «επίθεση του εχθρού» εναντίον αυτής της περιοχής του Κιέβου.

Συντρίμμια έπεσαν στη συνοικία Χολοσιίβσκι, στη δυτική όχθη του Δνείπερου που διασχίζει την πρωτεύουσα, όπως και στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, στην αντίθετη όχθη του ποταμού.

‼4 people dead after russia hit Kyiv with x 4 Iskander-M / KN-23 ballistic missiles early Saturday morning https://t.co/KvaMpIpBv8 pic.twitter.com/NlLTKNksOC

Russian ballistic missiles struck Kyiv this morning, leaving at least four dead and many injured.

Significant destruction has been reported across the city. Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/jG00jkjhGE

— KyivPost (@KyivPost) January 18, 2025