Η Tesla λανσάρει το δικό της ποτό και κοστίζει 430 ευρώ

Η Tesla θέλησε να ξεφύγει λίγο από την αυτοκινητοβιομηχανία και να πειραματιστεί με τις… γεύσεις. Συγκεκριμένα με αυτήν που προσφέρει το ποτό που λανσάρει με το όνομα Tesla Mezcal.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα της εταιρείας πρόκειται για ένα ποτό με καπνιστή και λουλουδένια γεύση και απαλή επίγευση.

Η χειροποίητη γυάλινη φιάλη διαθέτει πλούσιο μαύρο φινίρισμα, εμπνευσμένο από την αρχαία παράδοση Barro Negro της Οαχάκα στην κατασκευή αγγείων.

Η φιάλη σχεδιάστηκε από τον Διευθυντή Σχεδίασης Προϊόντων της Tesla, Javier Verdura, προς τιμήν των μεξικανικών του ριζών και της παιδικής του ηλικίας στην Πόλη του Μεξικού.

Το ποτό είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά τον περασμένο Ιανουάριο σε περιορισμένο απόθεμα. Αρχές Δεκεμβρίου έγινε γνωστό πως είναι ξανά διαθέσιμο στην αγορά.

Η τιμή του ανέρχεται στα 450 δολάρια (431.50 ευρώ), λίγο παραπάνω από τη μετοχή της εταιρείας που κυμαίνεται στα 418 δολάρια.

Εκείνοι που επιζητούν την απόλυτη εμπειρία μπορούν να αναζητήσουν και τα copitas.

Tesla has released Copitas (little ceramic cups) in the U.S. for $55.

«Tesla copitas are formed using black clay from Oaxaca, Mexico, and baked over open fire. Made by hand, each cup is unique. Our production partner will reinvest partial proceeds toward supporting clean water… pic.twitter.com/Nke7KayiP7

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 7, 2024