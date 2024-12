To αμιγώς ηλεκτρικό και αυτόνομο όχημα της Tesla είναι γεγονός! Και το όνομα αυτού… Cybercab.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ έκανε τα αποκαλυπτήρια του νέου μοντέλου τον Οκτώβριο σε εκδήλωση στις ΗΠΑ, και πλέον το Cybercab είναι διαθέσιμο και στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Σουηδία και Νορβηγία).

Το Cybercab είναι ένα διθέσιο όχημα, χωρίς τιμόνι και πεντάλ και φυσικά μινιμαλιστική διακόσμηση.

Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο μέσω της εφαρμογής της Tesla.

Η επιλογή μιας διαδρομής αυτόνομης οδήγησης με το Cybercab θα είναι γρήγορη και ασφαλής, όπως επικαλείται η Tesla, προσφέροντας «μια βολική και προσιτή επιλογή μεταφοράς», ενώ ταυτόχρονα μπορεί να χωρέσει όλα όσα χρειάζονται οι επιβάτες του στον μεγάλο χώρο αποσκευών.

Στο πιλοτήριο θα βρει κανείς μία μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, δύο ποτηροθήκες και ένα υποβραχιόνιο ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Παράθυρα στο πίσω μέρος δεν υπάρχουν.

Μέσω της οθόνης ορίζεται ο προορισμός, έπειτα οι επιβάτες βλέπουν τη διαδρομή. Επιπλέον προσφέρεται και για την παρακολούθηση ταινιών και το άκουσμα μουσικής.

I tell people that Tesla is really going all in on autonomy and the Cybercab is a $5-7 trillion opportunity, but no one believes me… pic.twitter.com/2gWqZSsMzd

Here’s Tesla FSD 13.2 driving for an hour and 40 minutes through LA traffic with zero interventions.

I know watching a video of my car sitting in traffic may not be very exciting, but imagine what a life changer this is for people who do this commute every day. pic.twitter.com/rVl8qDOzYe

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) December 8, 2024