Αρκετοί από τους ισχυρούς του κόσμου συγκεντρώθηκαν για τη σύνοδο κορυφής DealBook των New York Times την Τετάρτη και ένα όνομα συζητούσαν πάνω απ’ όλα: Έλον Μασκ. Μπορεί ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου να μην ήταν ο ίδιος στην ετήσια σύνοδο κορυφής DealBook, αλλά αποτέλεσε κυρίαρχο θέμα συζήτησης μεταξύ των άλλων δισεκατομμυριούχων, των CEO και της πολιτικής ελίτ.

Σίγουρα, ο Άντριου Ρος Σόρκιν, ιδρυτής του DealBook και οικοδεσπότης της εκδήλωσης της ημέρας, ρώτησε σχεδόν όλους τους καλεσμένους του για τον Μασκ, ο οποίος έγινε πρωτοσέλιδο στην ίδια σύνοδο κορυφής πέρυσι επειδή είχε βρίσει σκαιά τους διαφημιστές στο X με ακατανόμαστες εκφράσεις, αναφέρει το Bloomberg.

Τους τελευταίους δύο μήνες, ο Μασκ έγινε πολιτικός σύμβουλος και έμπιστος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές της προεκλογικής του εργασίας, δαπανώντας περίπου 119 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει την καμπάνια του.

They are right https://t.co/tBtrixAO8r

— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2024