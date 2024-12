Σε ένα βίντεο, διάρκειας τεσσάρων λεπτών, η Google συγκέντρωσε τις κορυφαίες αναζητήσεις όλου του πλανήτη για το 2024.

Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, που έσπασαν ρεκόρ τηλεθέασης, και την παγκόσμια αναβίωση της country μουσικής, μέχρι την άνοδο ενός ακαταμάχητα γοητευτικού μωρού ιπποπόταμου, «το 2024 ήταν μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις που κανείς δεν περίμενε» σχολιάζει η συντακτική ομάδα της Google.

Όπως υπογραμμίζει: «Κοιτάζουμε πίσω στη χρονιά μέσα από τον φακό των «Breakout αναζητήσεων» – όρων που είδαν μια επιβλητική αύξηση +5.000% στο ενδιαφέρον αναζήτησης φέτος».

Πρόσωπα που απασχόλησαν περισσότερο την επικαιρότητα και ζώα που έγιναν viral το 2024, πρωταγωνιστούν στο βίντεο της Google, της μεγαλύτερης μηχανής αναζήτησης στον κόσμο.

Στο κλιπ περιλαμβάνονται, επίσης, πλάνα από την ολική έκλειψη ηλίου, την ερμηνεία της Σελίν Ντιόν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων και στιγμιότυπα από το μουσικό φεστιβάλ Coachella.

Μεταξύ των προσώπων που πρωταγωνίστησαν τη χρονιά που μας αποχαιρετά είναι η Σιμόν Μπάιλς, η Σμπρίνα Κάρπεντερ και ο Στεφ Κάρι. Ακόμη, η Google αποτίνει φόρο τιμής στις διασημότητες που έφυγαν από τη ζωή.

This year, we’re celebrating the Breakout Searches of 2024. From iconic performances to history-making breakthroughs, see the moments that captured the world’s attention and had us all searching to know more → https://t.co/UHWWW1UBwg #YearInSearch pic.twitter.com/oGzrMLY8Vq

— Google (@Google) December 13, 2024