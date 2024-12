Ο νεαρός που έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του CEO της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare, Brian Thompson, είχε κάτι να πει στους δημοσιογράφους καθώς τον συνόδευαν στο δικαστήριο.

Ο Luigi Mangione εθεάθη με χειροπέδες και πορτοκαλί στολή κρατούμενου καθώς τον οδηγούσαν στο Δικαστήριο της Κομητείας Μπλερ στην Πενσιλβάνια εχθές Τρίτη (10/12).

O 26χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα μέσα σε ένα κατάστημα McDonald’s, αφού υπάλληλος του καταστήματος τον κατάλαβε και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο Mangione βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, παράνομης κατοχής όπλου, πλαστογραφίας και παροχής ψευδών στοιχείων στις Αρχές.

Η χθεσινή ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τον κατηγορούμενο να οδηγείται στις φυλακές Χάντινγκτον της Πενσιλβάνιας, αφού το δικαστήριο δεν του επέτρεψε να καταβάλει εγγύηση.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης Τόμας Ντίκι, που εκπροσωπεί τον Mangione, δήλωσε έξω από το δικαστήριο ότι θα αμφισβητήσει τη φυλάκιση του πελάτη του καταθέτοντας αίτηση για ένταλμα habeas corpus, σύμφωνα με τη New York Times.

Σε συνέντευξη στο CNN μετά την ακρόαση για την έκδοση του Mangione στη Νέα Υόρκη, ο Ντίκι πρόσθεσε ότι ο πελάτης του θα δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει στην Πενσιλβάνια.

Πριν από αυτές τις εξελίξεις στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο φερόμενος ως δράστης προσπάθησε να απευθυνθεί στους δημοσιογράφους ενώ οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στο κτήριο.

Παρόλο που ήταν δύσκολο να αποκωδικοποιηθεί το μήνυμα του Mangione λόγω του θορύβου, οι δημοσιογράφοι κατάφεραν να καταγράψουν τα λόγια του.

Σύμφωνα με το Sky News, ο φερόμενος ως δράστης φώναξε: «Είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου και αποτελεί προσβολή για την ευφυΐα του αμερικανικού λαού και την εμπειρία τους στη ζωή».

Ο Mangione αναγκάστηκε να μπει μέσα στο κτήριο από τους πολλούς αστυνομικούς που τον συνόδευαν, προτού καταφέρει να ολοκληρώσει τα λόγια του.

Δείτε το βίντεο:

Luigi Mangione on his way to his extradition hearing shouts: «This is completely out of touch and an insult to the intelligence of the American people» pic.twitter.com/3d0Dy9uEwx

— Lucifer (@krishnakamal077) December 10, 2024