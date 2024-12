Το ζευγάρι που διευθύνει την PinkNews, τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα ειδήσεων για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στον κόσμο, κατηγορείται από το προσωπικό της για πολλαπλά περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.

Πολλοί πρώην υπάλληλοι δήλωσαν στο BBC ότι είδαν τον Anthony James, διευθυντή στην εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και σύζυγο τoυ ιδρυτή της, να φιλάει και να αγγίζει έναν νεότερο συνάδελφο, ο οποίος σύμφωνα με τους ίδιους φαινόταν υπερβολικά μεθυσμένος για να συναινέσει.

Περισσότεροι από 30 νυν και πρώην υπάλληλοι ανέφεραν ότι η κατανάλωση αλκοόλ —που ήταν μια συνήθης τακτική μετά από εκδηλώσεις του site— οδήγησε σε περιστατικά όπου ο ιδρυτής Benjamin Cohen και ο σύζυγός του συμπεριφέρθηκαν ακατάλληλα προς νεότερους άντρες υπαλλήλους.

Οι εκπρόσωποι του ζευγαριού δήλωσαν στο BBC ότι δεν είναι σε θέση να κάνουν δήλωση αυτή τη στιγμή, αλλά η θέση τους είναι ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς.

Η PinkNews, που διοικείται από μέλη της οικογένειας Cohen —ο σύζυγος του, πρώην γενικός ιατρός δρ James είναι ο διευθύνων σύμβουλος, και ο πατέρας του Ρίτσαρντ είναι ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος— αναφέρει ότι η αποστολή της είναι «να ενημερώνει, να εμπνέει αλλαγή και να ενδυναμώνει τους ανθρώπους να είναι ο εαυτός τους».

Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκστρατεία για την ισότητα στον γάμο στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ετήσια τελετή απονομής βραβείων της έχει προσελκύσει πρωθυπουργούς και άλλους πολιτικούς.

This follows on from Starmer promising to champion trans rights in a speech made at the PinkNews Awards 2022. He said he would “uphold the Equality Act” and maintain its “provision for single-sex spaces” while also vowing to “modernise the Gender Recognition Act”. 7/11 pic.twitter.com/zlOhqt9rl6

