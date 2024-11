Ένα πυκνό νέφος κάλυψε το Ταζ Μαχάλ στην πόλη Άγκρα της Ινδίας την Πέμπτη, καθώς τα επίπεδα ρύπανσης αυξήθηκαν, εξαφανίζοντας το εμβληματικό μνημείο από τη θέα.

Οι τουρίστες κατέγραψαν εικόνες που δείχνουν το Ταζ Μαχάλ σχεδόν αόρατο πίσω από την ομίχλη.

Taj Mahal – What a majestic view. I’ve officially seen more of the Taj Mahal on postcards than in real life. #TajMahal or Fog Mahal? pic.twitter.com/sFIZCLnaqi — Asmita Pradhan (@apsster) November 17, 2024

India’s Taj Mahal almost disappeared from view due to toxic smog caused by severe pollution in the city of Agra. pic.twitter.com/i5XM92F6dP — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2024

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Κεντρικού Συμβουλίου Ελέγχου Ρύπανσης (CPCB), ο δείκτης ποιότητας αέρα στην Άγκρα είναι 193, κατατάσσοντας την πόλη στην κατηγορία «μέτρια».

Τραγική η κατάσταση

Mετρήσεις της εταιρείας που είναι αρμόδια για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ινδία, της IQAir, δείχνουν πως και σήμερα η κατάσταση είναι τραγική.

Στο Νέο Δελχί, η ατμοσφαιρική ρύπανση έφτασε σε επίπεδο πάνω από 60 φορές υψηλότερο από το ανώτατο όριο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Η συγκέντρωση των μικροσωματιδίων PM2.5 (τα πιο επικίνδυνα γιατί διαχέονται απευθείας στο αίμα) μετρήθηκε το πρωί της Δευτέρας στα 907 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα σε ορισμένα σημεία της μεγαλούπολης των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με την IQAir.

Tourists miss glimpse of #TajMahal as smog blankets marble wonder Read here 🔗 https://t.co/BMeDEzKu0U pic.twitter.com/T0HWOFNM4H — The Times Of India (@timesofindia) November 14, 2024

Λόγω της αυξανόμενης καύσης γεωργικών υπολειμμάτων, η ρύπανση στην περιοχή έχει επιδεινωθεί. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, η υγρασία και οι ασθενείς άνεμοι.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος του Δελχί, Γκοπάλ Ράι, δήλωσε ότι ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες.

Στις 10 Νοεμβρίου, παρόλο που τα επίπεδα ποιότητας αέρα ήταν ικανοποιητικά, η πυκνή ομίχλη πάνω από το Ταζ Μαχάλ προκάλεσε προβλήματα ορατότητας για τους επισκέπτες του μνημείου, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI.

Δείτε εικόνες: