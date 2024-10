Η ποιότητα του αέρα στο Νέο Δελχί της Ινδίας έχει επιδεινωθεί σε σοβαρά και εξαιρετικά κακά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες.

Τα επίπεδα ρύπανσης ξεπέρασαν 25-30 φορές το συνιστώμενο όριο ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε διάφορες τοποθεσίες στην πόλη την περασμένη εβδομάδα.

Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί τις επόμενες ημέρες λόγω των καιρικών συνθηκών, τα πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Diwali την Πέμπτη και της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Το Νέο Δελχί και αρκετές πόλεις της βόρειας Ινδίας αναφέρουν ακραία επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, προκαλώντας αναστάτωση στις επιχειρήσεις, κλείσιμο σχολείων και γραφείων.

Delhi: A layer of smog blankets the city as the Air Quality Index (AQI) declines (Visuals from India Gate) pic.twitter.com/KnVVdmk2mi — IANS (@ians_india) October 28, 2024

Νέο Δελχί: Πολύ σοβαρή η κατάσταση

Τα επίπεδα μικροσκοπικών σωματιδίων (γνωστά ως PM 2,5), τα οποία μπορούν να εισέλθουν βαθιά στους πνεύμονες και να προκαλέσουν πλήθος ασθενειών, έφτασαν τα 350 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε ορισμένες περιοχές τη Δευτέρα, σύμφωνα με στοιχεία από τον κυβερνητικό ιστότοπο Safar.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, η ποιότητα του αέρα κατηγοριοποιείται ως πολύ κακή όταν τα επίπεδα PM 2,5 φτάνουν τα 300 έως 400 και ονομάζεται σοβαρή όταν το όριο φτάνει τα 400-500.

Το Νέο Δελχί τυλίγεται σε μια παχιά κουβέρτα αιθαλομίχλης κάθε χειμώνα λόγω καπνού, σκόνης, χαμηλής ταχύτητας ανέμου, εκπομπών από οχήματα και καύσης καλαμιών.

Ahead of Diwali, the air quality in Delhi deteriorated to ‘very poor,’ with an AQI of 356. Uttar Pradesh’s Moradabad & even some areas in Mumbai were blanketed with a thick layer of smog on Monday morning#delhipollution #diwali2024 #delhi #moradabad #mumbai #cnbctv18digital pic.twitter.com/eh2e4VL77B — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) October 28, 2024

Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, αγρότες στις γειτονικές πολιτείες Punjab και Haryana καίνε καλαμάκια καλλιεργειών για να καθαρίσουν τα χωράφια τους.

Ανάγκη για ταχείες και αποτελεσματικές λύσεις

Οι αγροτικές ομάδες λένε ότι χρειάζονται οικονομική και τεχνική βοήθεια για να βρουν εναλλακτικούς τρόπους καθαρισμού των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, αλλά τα κυβερνητικά προγράμματα μέχρι στιγμής δεν ήταν αποτελεσματικά.

@AamAadmiParty @MCD_Delhi @CPCB_OFFICIAL This is not fog but dust in front of Holiday inn near Ashok nagar. What fallacy is it during smog season to mill roads to create more dust. No dust mitigation nor relaying done since 5 days. Illogical & senseless. #delhipollution pic.twitter.com/YRrvIZOQ1T — CYRIL (@CitizenCyril) October 28, 2024

Ο καπνός από τα κροτίδες που ξέσπασε κατά τη διάρκεια του Diwali προσθέτει στο πρόβλημα.

Όπως κάθε χρόνο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση της κατασκευής, αποθήκευσης και πώλησης πυροτεχνημάτων ενόψει του φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, τέτοιες απαγορεύσεις δεν ήταν πλήρως αποτελεσματικές στο παρελθόν, καθώς οι άνθρωποι προμηθεύονται πυροτεχνήματα από άλλες πολιτείες.

Απαγορεύει όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση άνθρακα και καυσόξυλων, καθώς και τη χρήση γεννητριών ντίζελ για υπηρεσίες μη έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές στο Νέο Δελχί έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο και έχουν περιορίσει την κατασκευαστική δραστηριότητα στην πόλη.

Προέτρεψαν επίσης τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων.