Ινδία: Η πυκνή ομίχλη διακόπτει τις πτήσεις και τα τρένα στο Νέο Δελχί

Πυκνή ομίχλη τύλιξε το Δελχί το πρωί της Τρίτης, επηρεάζοντας την ορατότητα και προκαλώντας αναστάτωση στα αεροπορικά και σιδηροδρομικά ταξίδια, με αρκετές πτήσεις και τρένα να καθυστερούν.

Με την ορατότητα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Indira Gandhi (IGI) να πέφτει στα 50 μέτρα, οι υπάλληλοι του αεροδρομίου ανέφεραν ότι περίπου 30 πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης, όταν ένα πυκνό στρώμα ομίχλης τύλιξε την περιοχή Δελχί-NCR, συνοδευόμενο από πτώση της θερμοκρασίας σχεδόν στους 7 βαθμούς, όπως ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας.

Restrictions on movement of vehicles and construction activities are once again imposed in Delhi, India given rising air pollution levels https://t.co/xDWPR7wh9s pic.twitter.com/o7C0GYaiJX

— China Xinhua News (@XHNews) December 24, 2023