Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Γάζα, με τους αμάχους να μην έχουν κανένα ασφαλές μέρος να καταφύγουν.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού έχουν μπει οι περιοχές Τζαμπάλια, Μπέιτ Λαχία και Μπέιτ Χανούν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Μάλιστα, την Τρίτη (29/10) βομβαρδίστηκε πολυώροφο κτίριο στη Μπέιτ Λαχία, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο περίπου 200 άμαχοι.

Από το ισραηλινό χτύπημα τουλάχιστον 110 άνθρωποι σκοτώθηκαν, με τα περισσότερα θύματα να είναι γυναίκες και παιδιά. Κάποιοι από αυτούς που βρισκόταν στο κτίριο είχαν φτάσει μόλις από την Τζαμπάλια.

Πολλοί είναι και οι τραυματίες, που έχουν μεταφερθεί στο κοντινό νοσοκομείο, το Καμάλ Αντουάν, το οποίο όμως δυσκολεύεται να τους περιθάλψει λόγω έλλειψης προσωπικού και φαρμάκων.

Footage from the scene of the horrific Israeli massacre this morning in Beit Lahiya, where at least 94 civilians were killed. pic.twitter.com/LmsKGBYw2z

— WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) October 29, 2024