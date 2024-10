Σύμφωνα με έναν αρχικό απολογισμό, 13 Παλαιστίνιοι πολίτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν λόγω ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών με στόχο κτίρια κατοικιών στην Μπέιτ Λάχια, στη βόρεια Γάζα.

Τουλάχιστον 30 παραμένουν αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια, την ώρα που η έλλειψη σωστικών μέσων και εξειδικευμένων διασωστών εξαιτίας των συλλήψεων και των επιθέσεων εναντίον της Πολιτικής Άμυνας στη Γάζα, υποχρεώνει τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν άτομα με γυμνά χέρια και βαριοπούλες.

Βίντεο από το σημείο, τα οποία δεν μπορούν να δημοσιευθούν, δείχνουν ανασύρσεις από τα ερείπια ατόμων χωρίς τις αισθήσεις τους. Μέχρι και οι ΗΠΑ, ο πιο στενός σύμμαχος του Ισραήλ, πήρε σαφή θέση εναντίον των χερισμών του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα.

Distressing scenes unfold following the massacre committed by the Israeli occupation against displaced Palestinians when airstrikes targeted a residential building in Beit Lahia, northern Gaza, resulting in the slaughter of more than 115 civilians, including 25 children, with… pic.twitter.com/lANDBy4qSi

