Δραματική έκκληση - «Η UNRWA είναι αναντικατάστατη, κρατά στη ζωή τους κατοίκους της Γάζας»

Υψηλόβαθμο στέλεχος της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες που απαγορεύτηκε να δραστηριοποιείται στο έδαφος του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ότι πρόκειται για έναν «αναντικατάστατο» οργανισμό, επειδή το δίκτυό της βοηθά να παραμένει «στη ζωή» ο πληθυσμός της Γάζας, του ρημαγμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού θύλακα.

Παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ και τις προειδοποιήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, υιοθέτησε τη Δευτέρα με συντριπτική πλειοψηφία (92 ψήφοι υπέρ έναντι 10 κατά) τον νόμο που απαγορεύει «τις δραστηριότητες της UNRWA στο ισραηλινό έδαφος», συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία κατέλαβε και προσάρτησε το Ισραήλ το 1967.

Εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια η UNRWA παρέχει βοήθεια και ουσιαστική αρωγή στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Το Ισραήλ κατηγόρησε εργαζομένους στην υπηρεσία αυτή ότι συμμετείχαν στη σφαγή που διέπραξε η Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου 2023 και η οποία πυροδότησε τα ισραηλινά αντίποινα. Τους τελευταίους μήνες ο στρατός έπληξε πολλά σχολεία της UNRWA στη Γάζα, τα οποία είχαν μετατραπεί σε καταφύγια εκτοπισμένων. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι από εκεί δρούσαν μαχητές της Χαμάς.

Σύμφωνα με την UNRWA, 230 εργαζόμενοί της έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Για τον Τζόναθαν Φάουλερ, τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας στην Ιερουσαλήμ, η UNRWA είναι η «σπονδυλική στήλη» της ανθρωπιστικής βοήθειας στα παλαιστινιακά εδάφη και κυρίως στη Γάζα.

«Η UNRWA είναι αναντικατάστατη, είναι ουσιαστικής σημασίας. Αυτό είναι το γεγονός, όποιος νόμος και αν υιοθετήθηκε χθες», είπε, χαρακτηρίζοντας «σκανδαλώδες» αυτό το νομοσχέδιο.

Έχοντας περίπου 18.000 εργαζομένους τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, εκ των οποίων 13.000 εκπαιδευτικούς και 1.500 ιατρικό προσωπικό, η υπηρεσία στήριζε τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες από την ίδρυσή της, το 1949.

Ο Φάουλερ είπε ότι η UNRWA ήλπιζε να ακυρωθεί η απόφαση και ότι «δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα αντικατασταθεί». «Επαφίεται στη διεθνή κοινότητα και τις ισραηλινές αρχές –ως μέλος της διεθνούς κοινότητας– να πουν ποιο είναι το Σχέδιο Β» εάν τελικά εφαρμοστεί ο νόμος, σε τρεις μήνες, όπως έχει ανακοινωθεί από την Κνεσέτ.

Σε αντίθεση με άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ που συνεργάζονται με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως με σχολεία και νοσοκομεία για να παράσχουν τις υπηρεσίες που χρηματοδοτούν και συντονίζουν, η UNRWA απασχολεί δικούς τους εκπαιδευτικούς και ιατρικό προσωπικό – μόνο στη Γάζα, είναι 13.000 άτομα.

«Όλο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών καθώς και άλλες διεθνείς υπηρεσίες βασίζονται στα επιμελητειακά δίκτυα της UNRWA και στο προσωπικό της για να κάνουν ό,τι είναι αναγκαίο για την επιβίωση του πληθυσμού της Γάζας. Εμείς είμαστε η σπονδυλική στήλη», επέμεινε ο Φάουλερ.

Δείτε σχετική ανάρτηση των Ηνωμένων Εθνών:

«There is no alternative to @UNRWA.» – @UNGeneva

«UNRWA provides the backbone of infrastructure in places like Gaza.» – @UNmigration

«This decision will only make matters for civilians far worse.» – @UNHumanRights

«A new way has been found to kill children.»

– @UNICEF pic.twitter.com/XgG3k35qUM

— United Nations Geneva (@UNGeneva) October 29, 2024