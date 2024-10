Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη δραστηριότητα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στη χώρα, παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Εθνών. Το κείμενο εγκρίθηκε με 92 ψήφους υπέρ και 10 κατά στην 120μελή Κνεσέτ σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Το Ισραήλ εδώ και καιρό κατηγορούσε ορισμένους εργαζόμενους στην UNRWA ότι συμμετείχαν στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αμέσως μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι οι εργαζόμενοι στην UNRWA πρέπει να λογοδοτήσουν για τις «τρομοκρατικές δραστηριότητές» τους, όπως τις αποκάλεσε. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι η συνεχής ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παραμείνει διαθέσιμη στη Γάζα «τώρα και στο μέλλον».

UNRWA workers involved in terrorist activities against Israel must be held accountable. Since avoiding a humanitarian crisis is also essential, sustained humanitarian aid must remain available in Gaza now and in the future.

