Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη στη βόρεια Αυστρία, αφού ένας κυνηγός φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα δύο ανθρώπους και να διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η τοπική αστυνομία.

Ο Franz Hofer, δήμαρχος του Kirchberg ob der Donau, ήταν ένα από τα θύματα. Σκοτώθηκε στο χωριό Altenfelden στην αγροτική περιοχή Muhlviertel στην Αυστρία, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Franz Hofer, the mayor of Kirchberg ob der Donau, a village with around 1,000 residents in Upper Austria, was shot dead this morning. The suspect is currently on the run; the motive remains unclear. https://t.co/A8bpLdIRrK

— Liam Hoare (@lahoare) October 28, 2024