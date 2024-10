Ένοπλη επίθεση δέχτηκε ο Έβο Μοράλες την Κυριακή (27/10). Το αυτοκίνητο του πρώην προέδρου της Βολιβίας γαζώθηκε με τουλάχιστον 14 σφαίρες από αγνώστους, ενώ ο ίδιος πήγαινε να δώσει ραδιοφωνική συνέντευξη στην πόλη Κοτσαμπάμπα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο Έβο Μοράλες στη θέση του συνοδηγού να σκύβει για να προστατευτεί, τρύπες από σφαίρες υπάρχουν στο παρμπρίζ και στα παράθυρα, ενώ ένας άνδρας από την ασφάλεια του πρώην προέδρου έχει τραυματιστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Ο Μοράλες κάνει λόγο για απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. «Το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασα έχει 14 τρύπες από σφαίρες», δήλωσε ο Μοράλες, προσθέτοντας: «Αυτό ήταν προσχεδιασμένο. Η ιδέα ήταν να σκοτώσουν τον Έβο».

Ο Έβο Μοράλες υποστηρίζει ότι δύο οχήματα τον παρεμπόδισαν στο δρόμο και πυροβόλησαν το αυτοκίνητό του. Μάλιστα ανέφερε ότι μια σφαίρα πέρασε «εκατοστά» από το κεφάλι του.

«Προχωρούσαμε και μπροστά υπήρχε ένα μπλοκαρισμένο αυτοκίνητο, βγήκαμε έξω και ένα άλλο ήρθε για να μας μπλοκάρε. Τότε είπα πως αυτή είναι μια επιχείρηση. Ευτυχώς υπήρχε ένα κενό και τότε περάσαμε και άρχισαν να πυροβολούν. Μας πυροβόλησαν από πίσω. Έσκυψα για να προστατευτώ και δεν μπορούσα να δω ποιοι ήταν», περιέγραψε ο ίδιος.

