Ξεκίνησαν τα αντίποινα του Ισραήλ στο Ιράν – Μπαράζ εκρήξεων στην Τεχεράνη

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για χτυπήματα στη Δαμασκό και την Χομς στη Συρία, ενώ αεροσκάφη φέρονται να πέταξαν και πάνω από το Ιράκ.

Στα χτυπήματα τα οποία υπάρχει μια πρώτη πληροφόρηση συγκαταλέγεται η στοχοποίηση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην επαρχία Καράτζ του Ιράν, ενώ ανταποκριτής του Al Jazeera στην Τεχεράνη έκανε λόγο για τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας ανακοίνωσε ότι η αεράμυνα της χώρας αυτής προσέβαλε εχθρικούς στόχους στον ουρανό της Δαμασκού. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως «οι επιδρομές είναι περιορισμένης έκτασης και η ιρανική αεράμυνα είναι ενεργή. Οι επιδρομές και τα επιθετικά χτυπήματα δεν πρέπει να είναι μεγάλης κλίμακας».

U.S. Air Force F-16s from the 480th Fighter Squadron based at Spangdahlem Air Base, Germany arrive in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/myt8uWySX9

— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 25, 2024