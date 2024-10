Τα χτυπήματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη σε ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους

Βίντεο που βρήκαν στην επιφάνεια από το Russia Today φαίνονται ως επιβεβαίωση των ισραηλινών επιθέσων στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη. Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν θα απαντήσει στρατιωτικά στην επίθεση του Ισραήλ. To Fox News ανέφερε πως το Ισραήλ ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο πριν την επίθεση.

Ελπίζουν όμως ότι θα είναι περιορισμένη και θα επιτρέψει στους δύο αντιπάλους να σπάσουν τον κύκλο «μια σου και μία μου». Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανησυχεί ότι μια σημαντική ιρανική απάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε εκρήξεις νωρίς το πρωί του Σαββάτου τοπική ώρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης.

Η αναφορά του Ισραηλινού στρατού έκανε λόγο για «ακριβή πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν».

Ο αμερικανικός στρατός ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες ενόψει της πιθανής επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο στόχος ήταν να αποτρέψουν το Ιράν από το να απαντήσει και να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί από ένα άλλο ιρανικό πυραυλικό μπαράζ. Ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD στο Ισραήλ με πλήρωμα αμερικανών στρατιωτικών χειριστών.

Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες θα μπορούσαν να εμπλακούν ενεργά στις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν στο ισραηλινό έδαφος. Την Παρασκευή, αρκετές ώρες πριν από το ισραηλινό χτύπημα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ από την 480η Μοίρα Μαχητικών που εδρεύει στην αεροπορική βάση Spangdahlem στη Γερμανία είχαν φτάσει στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

U.S. Air Force F-16s from the 480th Fighter Squadron based at Spangdahlem Air Base, Germany arrive in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/myt8uWySX9

Το Ισραήλ έχει αναπτύξει δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη σε επιθέσεις σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην Τεχεράνη, το Μασχάντ και το Καράτζ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα πριν οι IDF (προφανώς) αναγκάσουν πολλά ισραηλινά ΜΜΕ, να κατεβάσουν την ζωντανή ενημέρωση και να αφαιρέσουν άρθρα (Times of Israel, Haaretz και άλλα).

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε επίσης μια συριακή βάση αεράμυνας και ρωσικούς αμυντικούς εκτοξευτές, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις πάνω από τη Δαμασκό, με τα συριακά συστήματα αεράμυνας να προσπαθούν να αναχαιτίσουν εχθρικούς στόχους, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έξι εκρήξεις σημειώθηκαν στην Τεχεράνη. Η εταιρεία Karakash Electric Company επιβεβαίωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο και γύρω από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρηνικών όπλων. Πληροφορίες σε φιλοϊσραηλινή ομάδα γεωπολιτικής αναφέρει (OSINTdefender) πως χτυπήθηκαν τα κεντρικά του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και στρατόπεδο. Δεν επιβεβαιώνεται ανεξάρτητα.

Both the Headquarters and a Barracks of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) have reportedly been Targeted by Israeli Strikes on the Iranian Capital of Tehran. pic.twitter.com/ZlFNZUQ3Ix

— OSINTdefender (@sentdefender) October 25, 2024