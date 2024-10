IDF: Διεξάγουμε ακριβή πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν

«Σε απάντηση στις επί μήνες συνεχείς επιθέσεις του καθεστώτος του Ιράν κατά του κράτους του Ισραήλ, αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) διεξάγουν ακριβή πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος των IDF, «το καθεστώς στο Ιράν και οι εντολοδόχοι του στην περιοχή επιτίθενται ανελέητα στο Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου – σε επτά μέτωπα – συμπεριλαμβανομένων άμεσων επιθέσεων από το ιρανικό έδαφος».

«Όπως κάθε άλλη κυρίαρχη χώρα στον κόσμο, το κράτος του Ισραήλ έχει το δικαίωμα και το καθήκον να απαντήσει», σημείωσε, προσθέτοντας πως «οι αμυντικές και επιθετικές μας δυνατότητες είναι πλήρως κινητοποιημένες».

«Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούμε το κράτος του Ισραήλ και τον λαό του Ισραήλ», ανέφερε καταληκτικά.

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.

The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN

— Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2024