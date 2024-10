Πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν - Μπαράζ εκρήξεων στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/10) ότι πραγματοποιεί «ακριβείς επιδρομές» σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις «συνεχείς επιθέσεις του καθεστώτος στο Ιράν εναντίον του Ισραήλ», όπως τις αποκάλεσε.

Ο Λευκός Οίκος ειδοποιήθηκε λίγο πριν το Ισραήλ πραγματοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, επισημαίνει το Reuters, επικαλούμενο το Fox News. Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία ανάμειξη στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά στόχων στο Ιράν.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος σχολίασε ότι κατανοεί ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί τα πλήγματα στο Ιράν ως «άσκηση αυτοάμυνας».

«Κατανοούμε ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ως άσκηση αυτοάμυνας και ως απάντηση στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στο CBS.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαμηνύουν ότι θα κάνουν «ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούν το κράτος και τον λαό του Ισραήλ».

דובר צה»ל, תת-אלוף דניאל הגרי: צה»ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים, ובהתאם להנחיית הדרג המדיני. צה»ל ערוך באופן מלא בהתקפה ובהגנה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות מאיראן ושלוחיה באזור.

אנחנו… pic.twitter.com/bZqpwGyVbl — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) October 25, 2024

Στις 2 τα ξημερώματα, τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, όπως μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Αρκετές στρατιωτικές βάσεις στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Τεχεράνης του Ιράν έχουν γίνει στόχος του Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters επικαλούμενο το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Tehran right now. Israel penetrates Iranian airspace easily and is now bombing the IRGC. pic.twitter.com/dIZaAOyNIR — Talib-e-ilam (@LearnerLad) October 25, 2024

Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι επιτίθεται στο Ιράν

Σε ανακοίνωση των IDF υπογραμμίζεται ότι στόχοι είναι στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχουν χτυπηθεί και ενεργειακοί.

Σε προσωπικό μήνυμα του, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) Ντανιέλ Χαγκάρι αναφέρει πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες προς τους πολίτες, καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Οι IDF είναι πλήρως προετοιμασμένες, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του στην περιοχή», δήλωσε.

🇮🇱🔥🇮🇷 A video circulating on the Internet shows the burning power plant in the city of Karaj, northwest of Tehran.#Iran #Israel pic.twitter.com/QxxsXrAiyH — War Correspondent (@War_monitor1) October 25, 2024

«Το καθεστώς του Ιράν και οι πληρεξούσιοί του στην περιοχή επιτίθενται ανηλεώς εναντίον του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου -σε επτά μέτωπα- συμπεριλαμβανομένων απευθείας επιθέσεων από το ιρανικό έδαφος», τονίζει ο ισραηλινός στρατός.

Ο Χαγκάρι προσέθεσε ότι ότι αξιολογείται διαρκώς η κατάσταση και καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Israel has just bombed Tehran, Iran. pic.twitter.com/plpJ8kMlGh — Brains (@Brainsofweb3) October 25, 2024

«Όπως κάθε κυρίαρχη χώρα στον κόσμο, το Ισραήλ έχει δικαίωμα και καθήκον να απαντήσει», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των IDF.

Ταυτόχρονα με τις πληροφορίες για εκρήξεις στα περίχωρα της ιρανικής πρωτεύουσας, την Τεχεράνη, συριακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή της Δαμασκού και στην επαρχία Χομς.

🇮🇷 Initial confirmed visuals from southwest Tehran show small fires and plumes of smoke, indicating a possible downed missile. pic.twitter.com/F1v50hUv6b — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 25, 2024

Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που αναφέρουν ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο βρίσκεται στα δυτικά της Τεχεράνης, στρατόπεδα και κέντρα εκπαίδευσης. Πηγές των εν λόγω αναφορών είναι τα αραβικά μέσα ενημέρωσης.

🚨 Tehran right now pic.twitter.com/aNnFfk612L — Ali Hashim Smith #FreePalestine (@AliHashimSmith1) October 25, 2024

Εκρήξεις ακούστηκαν και πάνω από το αεροδρόμιο «Ιμάμ Χομεϊνί», στην Τεχεράνη, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την εκτροπή των πτήσεων. Κανέναν ιρανικό αεροπλάνο δεν απέμεινε να πετά στον εναέριο χώρο της Τεχεράνης. Την ίδια στιγμή, μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από το βορειοανατολικό Ιράν, στα σύνορα με το Ιράν.

BREAKING: First video of the Israeli fighter jets that are bombing Islamic Regime in Iran targets right now. pic.twitter.com/IHyWeZpRmJ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 25, 2024

BREAKING: Flights flying near Tehran are diverting amid reports of explosions heard in the city pic.twitter.com/uviHGgiInu — Faytuks News (@Faytuks) October 25, 2024

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στην αμερικανική βάση που βρίσκεται εντός ιρακινού εδάφους, στα σύνορα με το Ιράν.

Το Ιράν έχει δώσει εντολή απογείωσης στα μαχητικά αεροσκάφη του και, κατά τοπικά μέσα ενημέρωση, τουλάχιστον πέντε έχουν ήδη απογειωθεί.

Το Ισραήλ σχεδίαζε εδώ και αρκετές ημέρες να δώσε μιαν απάντηση στο μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων που είχε δεχθεί από το Ιράν την 1η Οκτωβρίου, που αποτέλεσε τη δεύτερη άμεση επίθεση της Τεχεράνης στο Ισραήλ μέσα σε έξι μήνες.

Οι ιρανικές Αρχές, από την πλευρά τους, είχαν προειδοποιήσει το Ισραήλ να μην εξαπολύσει επίθεση, λέγοντας ότι οποιοδήποτε χτύπημα στο Ιράν θα αντιμετωπιζόταν με ισχυρότερα αντίποινα.

Πότε «άναψε πράσινο φως» ο Νετανιάχου

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιόαβ Γκάλαντ, βρίσκονται στο κέντρο ελέγχου επιχειρήσεων στο Τελ Αβίβ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ, έδωσε την έγκρισή του αργά το βράδυ της Παρασκευής (25/10) και ο Νετανιάχου έδωσε τηλεφωνικά την έγκρισή του στη στρατιωτική ηγεσία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η επικοινωνία έγινε με τρόπο ώστε να μην υπάρξει διαρροή των σχεδίων της επίθεσης.