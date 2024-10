Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες του Σαββάτου την Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εν είδει αντιποίνων για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Στρατιωτικές βάσεις στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Τεχεράνης βρέθηκαν στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Το Ιράν είναι έτοιμο ν’ απαντήσει σε κάθε είδους ισραηλινή επίθεση»

Reports that the israelis have just bombed near Tehran, the Capitol of Iran, and Karaj city | at least 5 to 10 loud explosions have been heard already pic.twitter.com/xTURucXjzi — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 25, 2024

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως «δεν έχει αναφερθεί πυρκαγιά ή έκρηξη» στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Τεχεράνης.

Το ίδιο πρακτορείο σε νεότερη ενημέρωσή του έκανε γνωστό ότι το Ιράν είναι έτοιμο ν’ απαντήσει σε κάθε είδους ισραηλινή επίθεση.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με ανάλογη αντίδραση για κάθε πράξη του», ανέφερε αξιωματούχος στο πρακτορείο.

BREAKING: Israeli airstrikes hit an IRGC missile factory south-west of Tehran pic.twitter.com/aoydXRCHjl — Visegrád 24 (@visegrad24) October 26, 2024

Το Ισραήλ δεν έπληξε πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών δικτύων ABC και NBC.

Ενημερώθηκαν οι ΗΠΑ

«Το καθεστώς του Ιράν και οι εντολοδόχοι του στην περιοχή επιτίθενται ανηλεώς εναντίον του Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου (2023) – σε επτά μέτωπα – συμπεριλαμβανομένων απευθείας επιθέσεων από το ιρανικό έδαφος», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), ανακοινώνοντας την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης.

«Οπως κάθε κυρίαρχη χώρα στον κόσμο, το Ισραήλ έχει δικαίωμα και καθήκον ν’ απαντήσει», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαμηνύουν ότι θα κάνουν «ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούν το κράτος και τον λαό του Ισραήλ».

Watch as our air defense systems engage and shoot down multiple hostile projectiles over Tehran. pic.twitter.com/YFbhWHuuy8 — Iran Military (@IRIran_Military) October 26, 2024

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε από το Ισραήλ για την επίθεση εναντίον του Ιράν λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση και δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή σ’ αυτήν, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Κατανοούμε ότι το Ισραήλ εξαπολύει πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ασκώντας το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα και ως απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Σον Σαβέτ.

Ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Λόιντ Οστιν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ μετά την έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ενημέρωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Tehran’s defence engaged … pic.twitter.com/vXxSfUytPP — Sarbaz Roohulla Rezvi (@SarbazRezvi) October 26, 2024

Η ισραηλινή αεροπορική επίθεση εναντίον του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο φως της ημέρας, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο ABC News.

Επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, το ABC αναφέρει πως μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί πλήγμα σε ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Ισραηλινές επιθέσεις και στη Συρία

Σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, το Ισραήλ εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο κεντρικό και νότιο τμήμα της Συρίας, όπως μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA).

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε πυραύλους που εκτόξευσε το Ισραήλ και κατέρριψε αρκετούς από αυτούς, σύμφωνα με το SANA.

Νωρίτερα, είχαν αναφερθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή της Δαμασκού και στην επαρχία Χομς.

Syrian Ministry of Defense: At around 02:05 this morning, the Israeli enemy launched an air aggression with warplanes and drones from the direction of the occupied Syrian Golan, targeting a number of points in the city of Damascus. pic.twitter.com/fKXDWOrird — 🇺🇸Jack Ryan 🇺🇦 (@JackRyanlives) October 26, 2024

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική του χώρα, πριν 13 χρόνια, βάζοντας συνήθως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη χώρα.

