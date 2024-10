Ο Πολ Σάιμον επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις παρά την απώλεια ακοής

Ο Πολ Σάιμον (Paul Simon) άφησε να εννοηθεί ότι θα επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις, παρά το γεγονός ότι εγκατέλειψε τις περιοδείες το 2018 και έχασε την ακοή του στο αριστερό του αυτί κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του άλμπουμ Seven Psalms του 2023.

Μιλώντας στον Guardian σε μια νέα συνέντευξη, ο 82χρονος τραγουδοποιός δήλωσε: «Ελπίζω να μπορέσω τελικά να κάνω μια ολοκληρωμένη συναυλία. Είμαι αισιόδοξος. Πριν από έξι μήνες ήμουν απαισιόδοξος».

«Τώρα ξέρω»

Ανακοινώνοντας την τελευταία του περιοδεία για το 2018, ο Σάιμον την χαρακτήρισε «πράξη θάρρους το να αφεθώ ελεύθερος. Συχνά αναρωτιόμουν πώς θα ήταν να φτάσω στο σημείο να σκεφτώ να δώσω ένα φυσικό τέλος στην καριέρα μου ως ερμηνευτής. Τώρα ξέρω, αισθάνομαι μια μικρή ανησυχία, μια δόση ενθουσιασμού και κάτι σαν ανακούφιση».

Η τελευταία του εμφάνιση σε περιοδεία ήταν στο πατρικό του σπίτι, το Κουίνς της Νέας Υόρκης, τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ θα ακολουθήσουν μια χούφτα μοναδικά σετ το 2019. «Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία ήταν ουσιαστικά μόνο για να ανεβάσουμε τις τιμές», αστειεύτηκε στον Stephen Colbert εκείνη τη χρονιά. Και πρόσθεσε: «Δεν σκοπεύω να περιοδεύσω άλλο, αλλά θα ξαναπαίξω, και τα χρήματα που θα βγάλω θα τα δωρίσω σε διάφορους σκοπούς που πιστεύω».

Καθώς ηχογραφούσε το Seven Psalms, ένα άλμπουμ που «εν μέρει ενημερώθηκε από μια σειρά ονείρων», άρχισε να αντιμετωπίζει απώλεια ακοής

«Ήταν τρομακτικό, απογοητευτικό»

Αλλά η μόνη σημαντική εμφάνιση από το 2019 και μετά ήταν για τη γεμάτη αστέρια συναυλία-αφιέρωμα στα Grammy προς το πρόσωπό του το 2022, με τίτλο Homeward Bound, και μια σύντομη εμφάνιση στο φεστιβάλ φολκ του Newport εκείνης της χρονιάς.

Καθώς ηχογραφούσε το Seven Psalms, ένα άλμπουμ που «εν μέρει ενημερώθηκε από μια σειρά ονείρων», άρχισε να αντιμετωπίζει απώλεια ακοής. «Ήταν τρομακτικό, απογοητευτικό», λέει ο Σάιμον στη συνέντευξή του στον Guardian. «Βρίσκεσαι σε άρνηση και μετά συγκλονίζεσαι από αυτή την αλλαγή στη ζωή σου επειδή έχεις πλέον μια αναπηρία».

Τον Ιούλιο, δήλωσε στο περιοδικό Mojo: «Δεν έχω καταλάβει πώς να αποδίδω με την απώλεια ακοής. Προσπάθησα να κάνω πρόβες με τα παιδιά της μπάντας μου που περιοδεύει, για να δω αν θα μπορούσα να το καταφέρω. Δεν μπορώ μέχρι στιγμής».

Η επιστροφή

Τον Σεπτέμβριο όμως επέστρεψε διστακτικά στις ζωντανές εμφανίσεις, ερμηνεύοντας επτά ακουστικά τραγούδια σε έναν φιλανθρωπικό έρανο με προσκλήσεις σε μια σοφίτα της Νέας Υόρκης σε ένα κοινό 150 ατόμων.

Η λίστα των τραγουδιών περιελάμβανε τα Mrs Robinson, Slip Sliding Away, Mother and Child Reunion, Homeward Bound, The Boxer, The Sound of Silence και Me and Julio Down by the Schoolyard, με το αστέρι του μπέιζμπολ των New York Yankees, Bernie Williams, να συμμετέχει για να εκτελέσει το σόλο σφυρίγματος στο τελευταίο κομμάτι.

Ο Σάιμον προωθεί επί του παρόντος το In Restless Dreams: The Music of Paul Simon, ένα ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ κινηματογραφιστή Alex Gibney, το οποίο προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 13 Οκτωβρίου: Τα 83α γενέθλια του Simon.

*Με στοιχεία από theguardian.com