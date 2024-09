Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έκαναν έφοδο τα ξημερώματα της Κυριακής στα γραφεία του Al Jazeera του Κατάρ στη Ραμάλα. Στα χέρια τους είχαν μία δικαστική διαταγή για το κλείσιμο των εγκαταστάσεων για 45 ημέρες.

Συγκεκριμένα, ένας από τους στρατιώτες είπε στον παλαιστίνιο δημοσιογράφο Ουάλιντ αλ Ομάρι πως «υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης (του Ισραήλ, η οποία διατάσσει) να κλείσει το Αλ Τζαζίρα για 45 ημέρες», σκηνή που αναμετέδωσε απευθείας το τηλεοπτικό δίκτυο.

Στη συνέχεια, ο στρατιώτης είπε «Σας ζητώ να πάρετε όλες τις κάμερές σας και να αποχωρήσετε από το γραφείο αμέσως». Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από το δίκτυο εικονίζονται στρατιωτικοί βαριά οπλισμένοι και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Το Al Jazeera τόνισε πως δεν δόθηκε καμία εξήγηση για τη διαταγή να κλείσει το γραφείο του. Όλα άρχισαν την 12η Σεπτεμβρίου, όταν η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την ακύρωση των δημοσιογραφικών καρτών πολλών συνεργατών του Αλ Τζαζίρα, τέσσερις μήνες αφότου απαγορεύτηκε η μετάδοση της εκπομπής του και έκλεισαν τα γραφεία του στο Ισραήλ.

Το κλείσιμο ως τώρα δεν αφορούσε τη δουλειά του δικτύου του Κατάρ, ούτε στη Δυτική Όχθη, ούτε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένουν παρόντες δημοσιογράφοι του και καλύπτουν τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα δημοσιογράφους του δικτύου του Κατάρ στη Λωρίδα της Γάζας πως είναι «τρομοκράτες», μέλη είτε της Χαμάς είτε του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Σημειώνεται πως το Al Jazeera απορρίπτει κατηγορηματικά και οργισμένα την κατηγορία. Έχει καταγγείλει επανειλημμένα ότι ο ισραηλινός στρατός στοχοποιεί συστηματικά τους ρεπόρτερ του στη Λωρίδα της Γάζας.

