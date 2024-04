Έφοδος της αστυνομίας σε συνέδριο ακροδεξιών στις Βρυξέλλες – Καλεσμένος ήταν και Όρμπαν

Οι αρχές των Βρυξελλών διέταξαν την Τρίτη την απαγόρευση συνάντησης εθνικιστών πολιτικών, την ώρα της ομιλίας του Νάιτζελ Φάρατζ.

Στο διήμερο συνέδριο του Εθνικού Συντηρητικού Μετώπου (NatCon) επρόκειτο να μιλήσουν ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο υποψήφιος της γαλλικής ακροδεξιάς Ερίκ Ζεμούρ και η πρώην υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Σουέλα Μπρέιβερμαν.

Ωστόσο, αυτό προκάλεσε την αντίδραση του πρωθυπουργού του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρόο, ο οποίος με ανάρτησή του στο «Χ» σημείωσε: «Η κοινοτική αυτονομία είναι ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας μας, αλλά δεν μπορεί ποτέ να υπερισχύσει του βελγικού Συντάγματος, το οποίο εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης και την ειρηνική συγκέντρωση από το 1830».

Σύμφωνα με το euronews ένας αστυνομικός είπε στους διοργανωτές της εκδήλωσης ότι «οι αρχές αποφάσισαν να σταματήσουν την εκδήλωση» και ότι έπρεπε άμεσα να επιβάλει αυτή την απόφαση. Ο αστυνομικός πρόσθεσε ότι είχε ένα τρισέλιδο έγγραφο που περιέγραφε την απόφαση των αρχών να διατάξουν τη διακοπή της εκδήλωσης, μετά από αίτημα του τοπικού δημάρχου. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν συμφώνησαν αμέσως να υπογράψουν την εντολή ή να τερματίσουν την εκδήλωση.

What just happened in Brussels this afternoon was a disgrace. For the Mayor and police to shut down a peaceful political event makes me more convinced of Brexit than ever. pic.twitter.com/RTJbr0FkDj

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) April 16, 2024