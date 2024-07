Με ένα μήνυμα που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Χ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση στις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ εξέφρασε «φρίκη» για τις «σοκαριστικές σκηνές στη συγκέντρωση του (πρώην και νυν υποψηφίου) προέδρου Τραμπ», μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια, με αυτόματο όπλο.

«Η πολιτική βία οποιασδήποτε μορφής δεν έχει καμιά θέση στις κοινωνίες μας (…) οι σκέψεις μου βρίσκονται σε όλα τα θύματα αυτής της επίθεσης», τόνισε ο κ. Στάρμερ μέσω X.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ υπογράμμισε ότι το Λονδίνο καταδικάζει όλες τις μορφές πολιτικής βίας με τον πλέον σθεναρό τρόπο, απευθύνοντας τις ευχές της βρετανικής κυβέρνησης για ταχεία ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ κι εκφράζοντας αλληλεγγύη στην οικογένειά του.

I am appalled by the shocking scenes at President Trump’s rally and we send him and his family our best wishes.

Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 14, 2024