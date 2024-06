«Τα βρήκε με τον Παλίνια η Μπάγερν»

Από το περασμένο καλοκαίρι, η Μπάγερν Μονάχου έχει στο στόχαστρό της τον Πορτογάλο μέσο της Φούλαμ Ζοάο Παλίνια. Ο 28χρονος, θα είναι μέρος του ολικού… λίφτινγκ που θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί, ενόψει της νέας σεζόν.

Φέτος, φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Ιταλός δημοσιογράφος, αποκάλυψε την συμφωνία των Βαυαρών με τον παίκτη και τις συζητήσεις με τον αγγλικό σύλλογο.

«Η Μπάγερν ήρθε σε συμφωνία με τον Ζοάο Παλίνια. Έτοιμο το συμβόλαιο, συμφωνημένος ο μισθός και έχει το πράσινο φως από τον παίκτη που θέλει πραγματικά να το ολοκληρωθεί το deal. Οι συνομιλίες με την Φούλαμ είναι για 45 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports», αναφέρει ο Ρομάνο.

🚨🔴 Bayern have reached an agreement on personal terms with João Palhinha!

Contract ready, salary agreed and green light from the player who really wants to make it happen.

Club to club talks to follow around €45m fee, as @Plettigoal @SkySportDe report.

Getting closer. 🇵🇹 pic.twitter.com/XTAN0xX0tr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2024