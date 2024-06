Η Μπάγερν θέλει να «κλέψει» τον Τα από την Λεβερκούζεν

Την πρώτη της μεταγραφή για το φετινό καλοκαίρι είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει η Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον κεντρικό αμυντικό της Λεβερκούζεν, Τζόναθαν Τα, συνεχίζοντας την πάγια τακτική της να αγοράζει τους καλύτερους παίκτες που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες της Bundesliga.

Όπως αποκάλυψε το γερμανικό «Sky Sports», η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί έχει ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό, ενώ πλέον καλείται να τα βρει και με τους πρωταθλητές, με τους οποίους δεν έχει έρθει ακόμα σε επαφή.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο Τα, του οποίου το υπάρχον συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι του 2025, είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ωστόσο η μεταγραφή του στην Μπάγερν μόνο σίγουρη δεν μπορεί να θεωρείται, με αρκετές ακόμα ομάδες να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, ενώ παράλληλα η Λεβερκούζεν θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Την φετινή σεζόν, ο Γερμανός αμυντικός πραγματοποίησε 48 εμφανίσεις με απολογισμό 6 γκολ και 1 ασίστ, ενώ θα δώσει το «παρών» και στο Euro 2024.

🚨Exclusive | There’s a verbal agreement in principle between Jonathan #Tah and FC Bayern about a possible transfer in summer!

➡️ The most important details have been discussed with the player‘s camp, but that doesn’t necessarily mean the transfer will go through as more clubs… pic.twitter.com/WIWnqsJZgf

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 2, 2024