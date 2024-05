Ρουμενίγκε: «Ανακοινώνεται από την Μπάγερν ο Κομπανί»

Λεπτομέρειες απομένουν για την πρόσληψη του Βενσάν Κομπανί από την Μπάγερν Μονάχου.

Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε και ο Καρλ Χάινζ Ρουμενίγκε, με τον θρύλο και άλλοτε πρόεδρο των Βαυαρών να αποκαλύπτει ότι ο γερμανικός σύλλογος είναι έτοιμος να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες, έτσι ώστε να ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Βέλγου τεχνικού.

«Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου αποφάσισε ότι ο Κομπανί θα είναι ο νέος μας προπονητής. Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες και μετά θα είναι επίσημο. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μας βοήθησε με τον Κομπανί, μίλησε με τα καλύτερα για τον Βινσέντ, χαρακτηρίζοντάς τον ταλαντούχο προπονητή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καρλ Χάινζ Ρουμενίγκε.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Βενσάν Κομπανί θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ η Μπάγερν Μονάχου θα πληρώσει 12 εκατ. ευρώ στην Μπέρνλι, ως αποζημίωση.

