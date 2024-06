Η Μπάγερν πάει να «κλέψει» τον Τα από την Λεβερκούζεν (pic)

Όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, η Μπάγερν Μονάχου ετοιμάζει κίνηση για τον αρχηγό της Μπάγερν Λεβερκούζεν, της ομάδας που την εκθρόνισε στην Γερμανία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην Γερμανία, οι Βαυαροί έχουν έτοιμη πρόταση στον Τζόναθαν Τα, που για την ώρα δεν τα έχει βρει με την Λεβερκούζεν και δεν έχουν ανανεώσει την συνεργασία τους.

Όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ του Τζόναθαν Τα και της Μπάγερν Μονάχου για πιθανή μεταγραφή το καλοκαίρι. Οι πιο σημαντικές λεπτομέρειες έχουν συζητηθεί με την πλευρά του παίκτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί καθώς πολλές ομάδες ενδιαφέρονται για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό.

Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Μπάγερν και Λεβερκούζεν σε αυτό το στάδιο. Η Μπάγερν απλώς ετοίμασε μια πρόταση του παίκτη που θα ισχύει έως το 2025. Ο Τα, θέλει να φύγει από τη Λεβερκούζεν, η οποία εξακολουθεί να πιέζει για να τον κρατήσει».

🚨Exclusive | There’s a verbal agreement in principle between Jonathan #Tah and FC Bayern about a possible transfer in summer!

➡️ The most important details have been discussed with the player‘s camp, but that doesn’t necessarily mean the transfer will go through as more clubs… pic.twitter.com/WIWnqsJZgf

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 2, 2024