Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη φωτογράφος μόδας Theo Wenner έχει επιμεληθεί τις διαφημιστικές καμπάνιες διάσημων brand και έχει σκηνοθετήσει μουσικά βίντεο των The Black Keys, Tame Impala και Μαρκ Ρόνσον.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να φωτογραφίζει κάποιος ό, τι γνωρίζει, διαφορετικά το έργο θα φαίνεται ανειλικρινές. Όσο περισσότερο χρόνο περνώ με τη μητέρα μου όλα αυτά τα χρόνια, τόσο πιο περίπλοκος χαρακτήρας μου φαίνεται. Είναι ένας από τους πιο μυστηριώδεις ανθρώπους που επιφυλάσσουν εκπλήξεις, τόνισε ο φωτογράφος σε συνέντευξή στο περιοδικό w.

O Theo Wenner φωτογράφισε την 70χρονη μητέρα του στο σπίτι της στο Amagansett, στα Χάμπτονς στη Νέα Υόρκη, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 , όπου τελικά βρήκε καταφύγιο μετά τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής της.

My dear friend Theo Wenner has published an extraordinary book of photographs, for which I’ve written an introduction: “American Subjunctive.” Pre-order it now! @Rizzoli_Books pic.twitter.com/Tgbf1eMxjM

Δεν μπορείς παρά να διακρίνεις τον χρόνο που περνάει, ανέφερε σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο Wenner τονίζοντας ότι το βιβλίο προκαλεί μία αίσθηση θλίψης.

Διευκρινίζει όμως ότι η περίοδος που φωτογράφισε τη μητέρα ήταν μεταβατική για εκείνη, καθώς μόλις είχε μετακομίσει, αισθανόταν ανακούφιση και ότι είχε βρει ηρεμία μετά από δυσάρεστες καταστάσεις.

O Wenner αποκάλυψε ότι δεν αρέσει στη μητέρα του να τη φωτογραφίζουν και ότι σκέφτηκε κάποια στιγμή να προσλάβει σωσία που θα την υποδυόταν για να ολοκληρωθεί το πρότζεκτ.

«I think it’s really important to photograph what you know, otherwise the work will feel insincere.» In conversation with Theo Wenner about his debut book, plus more. https://t.co/XGjStf1nYb

— W Magazine (@wmag) October 13, 2020