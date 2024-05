Τουλάχιστον 40 άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση σε καταυλισμό στη Ράφα, σε περιοχή που είχε χαρακτηριστεί ως «ασφαλής», με την Ερυθρά Ημισέληνο να αναφέρει ότι πολλοί από αυτούς κάηκαν ζωντανοί.

Δεκάδες είναι και οι τραυματίες που καταφθάνουν στα νοσοκομεία που όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν καθώς είναι υπερπλήρη, ενώ το σφυροκόπημα συνεχίστηκε σε όλη τη Γάζα.

Το Ισραήλ παραδέχτηκε το χτύπημα κάνοντας λόγο για επίθεση ακριβείας που στόχο είχε – όπως ισχυρίστηκε- δύο αξιωματούχους της Χαμάς.

Η Παλαιστινιακή Αρχή κατήγγειλε την «αποτρόπαια σφαγή» που σηματοδοτεί την ισραηλινή αμφισβήτηση της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου.

10:00 Νορβηγία: Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Ράφα «παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Νορβηγίας και της Ιρλανδίας – των τριών χωρών που θα αναγνωρίσουν επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος την Τρίτη – μιλούν στην ισπανική πρεσβεία στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Espen Barth Eide, δηλώνει:

«Νομίζω ότι και οι τρεις μας εδώ και μήνες λέμε ότι ανησυχούμε ότι ο ισραηλινός τρόπος πολέμου στη Γάζα παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Τώρα γνωρίζουμε».

«Είχαμε μια υποχρεωτική εντολή από το Διεθνές Δικαστήριο που διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του στη Ράφα».

«Είναι υποχρεωτική. Είναι δεσμευτική, πράγμα που σημαίνει ότι η συνέχιση… στη Ράφα αποτελεί ουσιαστική παραβίαση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου του κόσμου».

09:55 Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα καταθέτουν τρίτη καταγγελία για τη Γάζα στο ΔΠΔ

Η ομάδα για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης δηλώνει ότι κατέθεσε τρίτη καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σχετικά με τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου εναντίον δημοσιογράφων στη Γάζα.

Η νέα καταγγελία περιγράφει οκτώ νέες περιπτώσεις Παλαιστίνιων δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν «κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» μεταξύ 20 Δεκεμβρίου και 20 Μαΐου και μία περίπτωση δημοσιογράφου που τραυματίστηκε.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα έχουν ζητήσει από τον εισαγγελέα του ΔΠΔ να διερευνήσει τις ισραηλινές δυνάμεις που σκότωσαν περισσότερους από 100 δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο, με τις περιπτώσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στη νέα καταγγελία να περιλαμβάνουν τους δημοσιογράφους Mustapha Thuraya και Hamza al-Dahdouh, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον του οχήματός τους στις 7 Ιανουαρίου, ανέφερε η RSF.

Ο Antoine Bernard, διευθυντής υπεράσπισης και βοήθειας της RSF, δήλωσε ότι η οργάνωση θα συνεχίσει να εργάζεται για να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για τη δολοφονία δημοσιογράφων, «σε αλληλεγγύη με τους δημοσιογράφους της Γάζας».

«Αυτοί που σκοτώνουν δημοσιογράφους επιτίθενται στο δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση, το οποίο είναι ακόμη πιο σημαντικό σε περιόδους συγκρούσεων», δήλωσε ο Bernard.

09:47 IDF: Στο στόχαστρο η υποδομή της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ την Κυριακή στις περιοχές Γιαρούν και Χούλα στο νότιο Λίβανο.

Αναφέρει επίσης ότι τα αεροσκάφη έπληξαν μια εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων και δομές στην περιοχή Meiss el-Jabal και πρόσθετες στρατιωτικές δομές στην περιοχή Khiam, επίσης στο νότιο Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε λιβανέζικο έδαφος. Είπε ότι το περιστατικό διερευνάται και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να εξαχθούν πληροφορίες από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Από τις 8 Οκτωβρίου, όταν η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, η λιβανέζικη ένοπλη ομάδα και ο ισραηλινός στρατός ανταλλάσσουν τακτικά πυρά στα σύνορα.

09:32 Οργή και θλίψη μετά τη σφαγή στη Ράφα

Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και γιατροί εκφράζουν την οργή και τη θλίψη τους για την τελευταία επίθεση του Ισραήλ σε καταυλισμό σκηνών για εκτοπισμένους στη Ράφα.

Η επίθεση ξέσκισε τα θύματα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, και προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά, καίγοντας ζωντανούς ανθρώπους μέσα στις σκηνές τους, σύμφωνα με μάρτυρες και βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Ακολουθούν μερικές από τις αντιδράσεις:

Ο Humza Yousaf, πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας, έγραψε: «Λίγες ημέρες μετά την εντολή του Διεθνούς Δικαστηρίου να σταματήσει το Ισραήλ τη στρατιωτική του επίθεση στη Ράφα, η ισραηλινή κυβέρνηση βομβαρδίζει εκτοπισμένους ανθρώπους που ζουν σε σκηνές. Αθώοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά διαμελίζονται και καίγονται ζωντανοί. Δείτε τις εικόνες και αναρωτηθείτε, είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας;»

Days after the ICJ orders Israel to halt its military offensive in Rafah, the Israeli Government bombs displaced people living in tents. Innocent men, women & children dismembered and burnt alive. Bear witness to the images and ask yourself, are you on the right side of history? https://t.co/2RzplcBK0t — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) May 26, 2024

Ο Jagmeet Singh, Καναδός βουλευτής και ηγέτης του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος, έγραψε: «Οι εικόνες της αεροπορικής επιδρομής των IDF που έπληξε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Ράφα είναι τρομακτικές. Εικόνες τόσο τρομερές που δεν θα τις μοιραστώ. Ο κόσμος απογοητεύει τον λαό της Γάζας. Ο Καναδάς απογοητεύει τον λαό της Γάζας».

Images of the IDFs airstrike hitting a camp for displaced Palestinians in Rafah are horrifying. Images so terrible I won’t share them. The world is failing the people of Gaza. Canada is failing the people of Gaza. We must do everything we can to stop this.#CeasefireNOW — Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) May 27, 2024

Ο Mehdi Hassan, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, έγραψε: «Σήμερα βγαίνουν βίντεο από τη Ράφα με αποκεφαλισμένα μωρά. Πραγματικά αποκεφαλισμένα μωρά που μπορείτε να δείτε μόνοι σας – όχι τα αποκεφαλισμένα μωρά που επινόησαν οι ισραηλινές αρχές για να δικαιολογήσουν τη γενοκτονική τους επίθεση, ή αυτά που ο Μπάιντεν ψευδώς ισχυρίστηκε ότι είδε εικονες».

There are videos coming out of Rafah today of beheaded babies. Actual beheaded babies that you can see for yourselves – not the beheaded babies that the Israeli authorities invented to justify their genocidal assault, or the ones that Biden falsely claimed to have seen pix of. — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) May 26, 2024

Ο Yipeng Ge, ένας Καναδός γιατρός, έγραψε: «Υπάρχει κάτι δυστοπικό σε αυτές τις στιγμές που η Ράφα καίγεται και σφαγιάζεται και η παλαιστινιακή υγειονομική περίθαλψη έχει πέρα για πέρα συντριβεί μετά από συστηματικές και στοχευμένες πολιορκίες νοσοκομείων […] Ενώ τα ιατρικά ιδρύματα στον Καναδά εξακολουθούν να μιλούν σοβαρά για το πώς τα καρπούζια θεωρούνται προσβλητικά».

There is seriously something dystopian about this moment when Rafah is on fire being massacred and Palestinian healthcare is beyond overwhelmed after systematic and targeted sieges on hospitals. While medical institutions in Canada are still seriously talking about how… — Yipeng Ge 葛义朋 (@yipengGe) May 27, 2024

09:24 Μπορέλ: Η απόφαση του ΔΔΔ πρέπει να εφαρμοστεί

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε, τη Δευτέρα, ότι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της περασμένης εβδομάδας για τη Γάζα πρέπει να εφαρμοστεί και ότι οι χώρες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς θα αναλάβουν δράση για την εφαρμογή της απόφασης.

09:12 Τι έχει συμβεί στη Ράφα μετά την απόφαση του ΔΔΔ που ζήτησε τον τερματισμό της επίθεσης

Το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔΔ) διέταξε την Παρασκευή το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του, επικαλούμενο «τεράστιο κίνδυνο» για εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που βρίσκουν καταφύγιο στη Ράφα, το νοτιότερο τμήμα της Γάζας.

Αλλά το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της Ράφα, αψηφώντας το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ.

Ακολουθεί ένας κατάλογος των ισραηλινών επιθέσεων που αναφέρθηκαν στη Ράφα μετά την απόφαση:

Το Σάββατο, οι επιθέσεις στη Ράφα συνεχίστηκαν, με τις ισραηλινές δυνάμεις να πλήττουν τον καταυλισμό Shaboura και περιοχές κοντά στο νοσοκομείο του Κουβέιτ.

Την Κυριακή το πρωί, τα ισραηλινά στρατεύματα συνέχισαν την επίθεσή τους στη Ράφα, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι άτομα στην περιοχή Khirbet al-Adas.

Το πρακτορείο ειδήσεων Wafa μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και πολλά άλλα τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση που έπληξε σπίτι στο κέντρο της Ράφα την Κυριακή.

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν έναν καταυλισμό σκηνών που στεγάζει εκτοπισμένους σε μια καθορισμένη ασφαλή ζώνη στη Ράφα, σκοτώνοντας 40 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με αναφορές το βράδυ της Κυριακής.

09:08 Κυρώσεις κατά του Ισραήλ ζητά η εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη, χαρακτήρισε την επίθεση του Ισραήλ στον καταυλισμό σκηνών στη Ράφα ως «περισσότερη φρίκη».

«Αυτή η σκληρότητα, μαζί με την κατάφωρη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και συστήματος, είναι απαράδεκτη», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ.

«Η γενοκτονία δεν θα τελειώσει εύκολα χωρίς εξωτερική πίεση: το Ισραήλ πρέπει να αντιμετωπίσει κυρώσεις, δικαιοσύνη, αναστολή συμφωνιών, εμπορικών συναλλαγών, εταιρικών σχέσεων και επενδύσεων, καθώς και συμμετοχή σε διεθνή φόρουμ».

More horror in the #GazaGhetto. The Israeli occupation forces have bombed a camp for displaced Palestinians in #Rafah, causing plastic tents to catch fire and tragically burning people alive. This cruelty, along with blatant defiance of the int’l law and system, is unacceptable.… https://t.co/phkK4EBwsy — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 27, 2024

09:00 Βίντεο και φωτογραφίες από τη σφαγή στη Ράφα

Φρικτές εικόνες από την ισραηλινή επίθεση σε καταυλισμό της Ράφα που στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα.

🚨Breaking News: Over 40 people have been killed in less than 5 minutes in a disastrous bombing of an UNRWA warehouse in Gaza. It’s a massacre in the middle of the night.

RAFAH IS ON FIRE.

pic.twitter.com/DENvMlXgDp — Karim Wafa-Al Hussaini (@DrKarimWafa) May 26, 2024

Ne détournez pas le regard, retweeter, liker tout ce qui ce passe à Rafah c’est un GÉNOCIDE, déplacer des humains dans un endroit et les tuer c’est UN GÉNOCIDE ne laissez plus les autres donner un autre nom à ce qui se passe pic.twitter.com/vsJZ9dtRXs — syl🦦 (@syylllia) May 26, 2024

08:55 «Συγκεντρώνουμε πληροφορίες» λένε οι ΗΠΑ για τη σφαγή στη Ράφα

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ είναι ενήμερες για τις αναφορές σχετικά με ισραηλινό χτύπημα στη Ράφα και συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

08:50 Αμερικανός βουλευτής καλεί τον Νετανιάχου να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα

Στον απόηχο της τελευταίας επίθεσης του Ισραήλ στη Ράφα, ο Αμερικανός βουλευτής Ro Khanna κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να τερματίσει την επίθεση στη νότια πόλη της Γάζας.

«Ο Νετανιάχου πρέπει να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική επίθεση στη Ράφα», ανέφερε ο Khanna σε ανάρτησή του στο X.

«Η φρικτή απώλεια αθώων σήμερα με τον βομβαρδισμό ενός προσφυγικού καταυλισμού υπογραμμίζει την ηθική επείγουσα ανάγκη να σταματήσει η εκστρατεία στη Ράφα», δήλωσε ο Khanna, προοδευτικός Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια.

Netanyahu must immediately halt the military offensive into Rafah. That is consistent with the 13-2 ICC decision & Biden’s own policy. The horrific loss of innocent lives today with the bombing of a refugee camp underscores the moral urgency of stopping the Rafah campaign. https://t.co/xgrKmytvlN — Ro Khanna (@RoKhanna) May 27, 2024

08:40 Αξιωματούχος του ΟΗΕ: Θηριωδία η επίθεση σε γυναικόπαιδα ενώ κρύβονται

Ο Balakrishnan Rajagopal, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη στέγαση, ζήτησε να ληφθούν μέτρα κατά του Ισραήλ μετά την τελευταία επίθεσή του εναντίον εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Ράφα.

«Η επίθεση σε γυναίκες και παιδιά, ενώ κρύβονται στα καταφύγιά τους στη Ράφα, είναι θηριωδία. Χρειαζόμαστε συντονισμένη παγκόσμια δράση για να σταματήσουμε τις ενέργειες του Ισραήλ τώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

Attacking women and children while they cower in their shelters in Rafah is a monstrous atrocity. We need concerted global action to stop Israel’s actions now. https://t.co/gUYVFePprW — UN Special Rapporteur on the right to housing (@adequatehousing) May 27, 2024

08:27 Σφαγή στη Ράφα και επιθέσεις σε όλη τη Γάζα

