«Οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν το πολιτικό πράσινο φως για την επανενεργοποίηση της EUBAM, της συνοριακής μας αποστολής στη Ράφα που είναι ανενεργή εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ στη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Σε μια άμεση αντίδραση στον βομβαρδισμό του προσφυγικού καταυλισμού της Ράφα και των αψιμαχιών με την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, αυτή η μη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ θα μπορούσε να παίξει «χρήσιμο ρόλο» στην πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να συμφωνηθεί με την παλαιστινιακή αρχή, την Αίγυπτο και το Ισραήλ. «Ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε εάν πληρούνται οι πολιτικές προϋποθέσεις», είπε ο Ζοζέπ Μπορέλ, σημειώνοντας ότι «αυτό είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί».

Ο Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε επίσης ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να επαναλάβουν τρία αιτήματα προς την κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ: πρώτον, να εφαρμόσει τις εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ-ΔΔΔ), δεύτερον, να σταματήσει να εμποδίζει τη χρηματοδότηση της Παλαιστινιακής Αρχής και τρίτον, να πάψει να χαρακτηρίζει την UNRWA τρομοκρατική οργάνωση και κατά συνέπεια να της απαγορεύει να εργάζεται στη Γάζα και στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Horrified by news coming out of #Rafah on Israeli strikes killing dozens of displaced persons, including small children. I condemn this in the strongest terms.

There is no safe place in Gaza. These attacks must stop immediately. ICJ orders & IHL must be respected by all parties.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 27, 2024