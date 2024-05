Στα γεμάτα σκουπίδια σοκάκια της Σιέρα Λεόνε στην Αφρική, διακρίνονται πεσμένοι στο έδαφος, σχεδόν χωρίς τις αισθήσεις τους, νεαροί άνδρες.

Βρίσκονται υπό την επήρεια ενός φτηνού, συνθετικού ναρκωτικού ονόματι «kush».

Δυστυχώς στην πόλη οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης είναι περιορισμένες. Μονάχα μια απογοητευμένη κοινότητα κατάφερε και δημιούργησε ένα κέντρο θεραπείας το οποίο το τρέχουν εθελοντές. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολύ σκληρά μέτρα.

Το κέντρο περίθαλψης στο προάστιο Μπομπάι, στην πρωτεύουσα Φριτάουν ξεκίνησε πέρυσι όταν μια ομάδα ανθρώπων προσπάθησε να βοηθήσει τον μικρότερο αδελφό ενός συναδέλφου να απεξαρτηθεί από το ναρκωτικό.

Αφού η πειθώ και οι απειλές απέτυχαν, τον κλείδωσαν στο δωμάτιό του για δύο μήνες. Αυτό έπιασε τόπο. Επέστρεψε στο πανεπιστήμιο και τους ευχαρίστησε που τον απελευθέρωσαν.

«Η μόνη φορά που έβγαινα από το δωμάτιο ήταν όταν πήγαινα στην τουαλέτα», θυμάται ο 21χρονος Κρίστιαν Τζόνσον. Είπε ότι παρακινήθηκε να κόψει το ναρκωτικό από τις σκέψεις για την οικογένειά του, τον φόβο ότι θα μείνει εκτός σχολείου και την εγκατάλειψη από τους φίλους του.

Στη συνέχεια οι εθελοντές επέκτειναν την προσπάθεια και κατέλαβαν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Συλλαμβάνουν ανθρώπους κατόπιν αιτήματος των οικογενειών τους και μερικές φορές τους αλυσοδένουν για να τους εμποδίσουν να δραπετεύσουν.

«Στέλνουμε τους γονείς πίσω λόγω έλλειψης χώρου», δήλωσε ο Suleiman Turay, ένας τοπικός προπονητής ποδοσφαίρου που βοήθησε στην έναρξη λειτουργίας του κέντρου. «Οι άνθρωποι στην κοινότητα συνεργάζονται και βοηθούν με τον δικό τους ατομικό τρόπο. Κάποιοι φέρνουν φαγητό, κάποιοι φέρνουν νερό, κάνοντας ό,τι μπορούν…».

Προσοχή σκληρές εικόνες!

Kush,a cheap synthetic drug, is ravaging Sierra Leone’s youth 2705024

Sierra Leone’s President Julius Maada Bio declared a state of emergency in April over the drug kush, which is made from cannabis, fentanyl and tramadol. However, government resources are limited. pic.twitter.com/x2lG5K7hwA

— john l (@Maeestro) May 27, 2024