Κύκλωμα νοθείας καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε – Απολογούνται σήμερα οι δύο τελευταίοι
Η πλειονότητα των κατηγορουμένων αρνείται τις κατηγορίες
Με έξι προσωρινά κρατούμενους, μεταξύ των οποίων και ο θεωρούμενος αρχηγός, από τους 11 που απολογήθηκαν χθες ως αργά τη νύχτα, ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία απολογιών των συνολικά 13 κατηγορουμένων για το κύκλωμα εξαπάτησης καταναλωτών υγρών καυσίμων μέσω λογισμικού, με τις απολογίες των δύο τελευταίων κατηγορουμένων.
Οι απολογίες για την εγκληματική ομάδα ξεκίνησαν χθες οπότε και βρέθηκαν στο ανακριτικό γραφείο έντεκα κατηγορούμενοι.
Από αυτούς με απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα οδηγούνται στη φυλακή ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος, με συμμετοχή στην ιδιοκτησία 20 πρατηρίων καυσίμων, καθώς και άλλοι πέντε κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων και ο κατά τη δικογραφία στενός συνεργάτης του αρχηγού.
Πέντε κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του Ανακριτή η πλειονότητα των κατηγορουμένων αρνήθηκε τις κατηγορίες.
Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης μέσω λογισμικού που είχαν εγκαταστήσει στους υπολογιστές των επίμαχων πρατηρίων, μπορούσαν να ελέγχουν και να μειώνουν, εν αγνοία των καταναλωτών, τις ποσότητες καυσίμων που παρέδιδαν. Τα κέρδη που φαίνεται να έχει αποκομίσει η ομάδα υπολογίζονται σε περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα πέντε ετών.
Μεταξύ των 13 κατηγορουμένων είναι δύο στελέχη και δύο τεχνικοί υπάλληλοι της εταιρείας που κατασκεύασε το λογισμικό. Οι υπόλοιποι είναι πρατηριούχοι ή υπεύθυνοι των περίπου 20 πρατηρίων που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα.
