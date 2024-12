Αντέλ: Το «Million Years Ago» αποσύρεται προσωρινά λόγω πνευματικών δικαιωμάτων με δικαστική απόφαση

Με απόφαση Βραζιλιάνου δικαστή μετά από καταγγελία για λογοκλοπή από τον συνθέτη Τονίνιο Ζεράες, οποίος ισχυρίζεται ότι αντιγράφει τη μουσική του κομματιού του «Mulheres», το τραγούδι «Million Years Ago» της Αντέλ, αποσύρεται προσωρινά.

Η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί πίεση στις θυγατρικές της Sony και της Universal στη Βραζιλία, τις δισκογραφικές εταιρείες που εκπροσωπούν την τραγουδίστρια, απειλώντας τες με πρόστιμο 8.000 δολαρίων για κάθε παράβαση της εντολής. Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά της απόφασης.

Η προσωρινή διαταγή, η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή από τον δικαστή Βίκτορ Τόρες στο δικαστήριο του Ρίο ντε Τζανέιρο, θα ισχύει μέχρι να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη στην υπόθεση. Σύμφωνα με την εντολή, που έγινε διαθέσιμη στο AFP, οι δισκογραφικές Sony και Universal καλούνται να σταματήσουν «άμεσα και παγκοσμίως» κάθε χρήση, αναπαραγωγή, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση του «Million Years Ago» είτε μέσω φυσικών είτε ψηφιακών μέσων, streaming ή άλλων πλατφορμών.

A Brazilian judge has ordered that a song by British pop superstar Adele, «Million Years Ago,» be pulled worldwide — including on streaming services — over an ongoing plagiarism claim by a Brazilian composer.https://t.co/Cb2a0q4bjm pic.twitter.com/rdHighJU5r

