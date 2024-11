Αντέλ: Εμφανίστηκε σε συναυλία ως «Μάντελιν Άστον» και υποκλίθηκε μπροστά στην θρυλική Μέριλ Στριπ

Σε μια αξέχαστη βραδιά στο Λας Βέγκας, η Αντέλ μοιράστηκε μια συγκινητική στιγμή με τη θρυλική ηθοποιό Μέριλ Στριπ.

Στο The Colosseum στο Caesars Palace, η τραγουδίστρια, η οποία εμφανίστηκε ως ο εμβληματικός χαρακτήρας της Στριπ, Μάντελιν Άστον, υποκλίθηκε με ευλάβεια στη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό πριν μοιραστεί μια ζεστή αγκαλιά μαζί της κατά την διάρκεια της performance.

«Γεια σας! Ουάου, τι γ@μημένη τιμή. Σας αγαπώ», αναφώνησε η «βασίλισσα της σκηνής», εμφανώς συγκινημένη καθώς συνέχισε να τραγουδά την επιτυχία, When We Were Young. Η Αντέλ εμφανίστηκε με το εμβληματικό outfit στο πλαίσιο της γιορτής για το Halloween.

Αλλά η Στριπ δεν ήταν ο μόνος θρύλος που η Αντέλ τίμησε το Σαββατοκύριακο. Η Σελίν Ντιόν, ένα είδωλο που η Αντέλ λατρεύει εδώ και χρόνια, έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη και η Αγγλίδα τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η μεγάλη συνάντηση

Η τραγουδίστρια του Rolling in the Deep αποκάλυψε αργότερα πόσο ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Ντιόν. Μοιράστηκε μάλιστα στο Instagram ότι κρατάει μια φωτογραφία της Ντιόν δίπλα στη σκηνή και την αγγίζει πριν από κάθε εμφάνιση ως φόρο τιμής.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη της Σελίν έμοιαζε με «γραφτό» για την Αντέλ, η οποία πραγματοποιεί το Weekends With Adele residency της στο The Colosseum από το 2022, έναν χώρο που έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς χτίστηκε για το πρώτο residency της Ντιόν στο Λας Βέγκας το 2003.

Μετά την συνάντηση επί σκηνής, η Αντέλ είπε στο κοινό: «Χειροκροτήστε την κυρία Σελίν Ντιόν», καθώς η σούπερ σταρ σκούπιζε τα δάκρυά της, χαιρετώντας το κοινό. Η Αντέλ συνέχισε περιγράφοντας την Ντιόν ως «έναν από τους αγαπημένους μου ανθρώπους όλων των εποχών», ένα συναίσθημα που έχει εκφράσει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια.

